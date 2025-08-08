Voormalig topvoetballer John Obi Mikel heeft zich openhartig uitgesproken over een bizar verhaal rondom zijn vader. De vader van de ex-speler van Chelsea werd niet één, maar twee keer gekidnapt. Dat gebeurde vaak net voor een wedstrijd. "Mijn vader was aan het schreeuwen."

Mikel, inmiddels 38 jaar oud, behoort tot de beste voetballers die Nigeria ooit gekend heeft. Hij speelde tussen 2006 en 2017 bijna 250 wedstrijd voor Chelsea. Waar hij zich op het middenveld helemaal thuis voelde, was het voor zijn familie in Nigeria een stuk minder veilig.

Bellen met kidnappers

Een voetballer verdient immers bakken met geld, weten ook Nigeriaanse criminelen. Mikel vertelt in de The Rest Is Football-podcast over het trauma dat hij heeft opgelopen door de kidnappings. "Mijn vader kwam terug van werk toen het gebeurde", opent de 91-voudig international. "Een auto stopte vlak voor hen, met wapens en alles. Ze stapten uit en namen hem mee."

De Nigeriaan moest zelf onderhandelen met de criminelen. "Ik kreeg de ontvoerders aan de lijn. Het was verschrikkelijk, mijn vader schreeuwde en riep: 'Wat ze ook willen, geef het ze gewoon.'" Helaas bleef het niet bij die ene ervaring.

'Papa is ontvoerd'

De dag was aangebroken dat Mikel met Nigeria op het WK tegen Argentinië moest spelen, toen hij een telefoontje kreeg. "Mijn broer zei: 'We zouden het je eigenlijk niet vertellen, maar we moeten… het is weer gebeurd. Papa is ontvoerd'." Hij twijfelde of hij überhaupt het veld op moest stappen, maar besloot het toch te doen. "Ik moest bijna overgeven op het veld. Ik kon mijzelf niet meer focussen."

Nigeria verloor die dag nipt met 2-1 van Argentinië, maar Mikel kon alleen aan zijn vader denken. Zijn vader werd uiteindelijk weer bevrijd, maar het trauma dat Mikel heeft opgelopen door deze ervaringen achtervolgt hem tot de dag van vandaag. De voetballer sloot in 2021 zijn carrière af bij Kuwait SC.

