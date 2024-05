Voorlopige selectie handbalsters voor Olympische Spelen: Yvette Broch ontbreekt weer

De handbalsters kennen de voorlopige selectie voor in aanloop naar de Olympische Spelen. Yvette Broch gaf aan mee te willen naar de Spelen, maar de cirkelspeelster zit niet in de selectie van Nederland.

In april zei Broch ook al eens af voor Oranje, waarna bondscoach Per Johansson begon te twijfelen over hij haar nog moest oproepen. De reden dat zij toen niet kon, bleef privé. Johansson zei wel: "Op het WK hielp ze ons team op fantastische wijze en bovendien heeft ze als handbalster een uniek profiel. Niemand kan haar kwaliteiten vervangen. Dat is vervelend voor mij, maar ook voor haar. Het is zonde dat we haar carrière niet op een geweldige manier kunnen beëindigen."

Handbalster Yvette Broch meldt zich af voor Oranje, bondscoach 'moet respecteren dat ze niet wil' Yvette Broch heeft opnieuw een uitnodiging voor het nationale handbalteam afgezegd. De cirkelspeelster had eerder nog laten weten dat ze mee zou willen naar de Olympische spelen, maar heeft nu toch afgezegd voor het kwalificatietoernooi. De reden hiervoor wil bondscoach Per Johansson niet noemen.

Ook Tess Lieder (voorheen Tess Wester) is er niet bij, want zij is gestopt met professioneel handballen. Het is de eerste keer sinds tijden dat de keepster van Oranje niet mee gaat doen aan een groot toernooi.

Voorlopige selectie handbalsters

De speelsters zijn Lois Abbingh, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Tamara Haggerty, Laura van der Heijden, Nathalie Hendrikse, Yara ten Holte, Dione Housheer, Angela Malestein, Kim Molenaar, Larissa Nusser, Estevana Polman, Inger Smits, Zoë Sprengers, Nikita van der Vliet en Bo van Wetering.

Nederland neemt het op de Olympische Spelen op tegen Angola (25 juli), Frankrijk (28 juli), Spanje (30 juli), Brazilië (1 augustus) en Hongarije (3 augustus). Op 18 juli spelen de handbalvrouwen in Nederland een uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea. Zij melden zich een maand eerder al ter voorbereiding op de Spelen.