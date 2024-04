Handbalster Yvette Broch meldt zich af voor Oranje, bondscoach 'moet respecteren dat ze niet wil'

Yvette Broch heeft opnieuw een uitnodiging voor het nationale handbalteam afgezegd. De cirkelspeelster had eerder nog laten weten dat ze mee zou willen naar de Olympische spelen, maar heeft nu toch afgezegd voor het kwalificatietoernooi. De reden hiervoor wil bondscoach Per Johansson niet noemen.

"Dat is tussen haar en mij", antwoordde de Zweed op de vraag waarom Broch heeft afgezegd voor Oranje. "Ik had haar er dolgraag bij willen hebben, maar ik moet respecteren dat ze niet wil." Door de zoveelste afzegging van Broch twijfelt Johansson of hij haar nog wel blijft oproepen.

Broch besloot in 2018 te stoppen met haar handbalcarrière, maar in 2020 keerde ze weer terug bij het nationale team. Ze besloot echter niet mee te gaan naar de Olympische Spelen in Tokio, omdat ze zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar speelde ze wel mee op het WK, waar ze een belangrijke waarde was voor het team.

Race tegen de klok voor Estavana Polman, bondscoach baalt van Yvette Broch Handbalsters Estavana Polman en Yvette Broch zijn niet beschikbaar voor het olympisch kwalificatietoernooi handbal volgende maand. Een groot gemis voor bondscoach Per Johansson.

"Het was geweldig om op het WK met Yvette te werken", aldus de bondscoach. "Ze is een verdomd goede speelster." Hij baalt daarom extra van haar afmelding op voor het olympisch kwalificatietoernooi.

"Op het WK hielp ze ons team op fantastische wijze en bovendien heeft ze als handbalster een uniek profiel. Niemand kan haar kwaliteiten vervangen. Dat is vervelend voor mij, maar ook voor haar. Het is zonde dat we haar carrière niet op een geweldige manier kunnen beëindigen."

Estavana Polman wel beschikbaar voor OKT

Het OKT vindt plaats van 11 tot en met 14 april. Nederland strijdt met Argentinië, Spanje en Tsjechië om een plek op de Spelen in Parijs. De beste twee landen plaatsen zich. Het was nog even de vraag of Estavana Polman op tijd fit zou zijn voor het toernooi, maar ze is op tijd hersteld van haar blessure.

De bondscoach had ondanks haar fysieke problemen een plek voor Polman over gehouden in de selectie. "Ze is belangrijk voor het team. Ik heb nu veertien meiden geselecteerd en heb dus nog twee plekken over. Ik wacht met het invullen van die plekken tot ik weet of Estavana het gaat halen", liet Johansson vorige maand weten.