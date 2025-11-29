Nederland organiseert samen met Duitsland het WK handbal, maar het zijn voorlopig de Duitse vrouwen die het beste voor een show kunnen zorgen. Waar Nederland flitsend van start gang tegen Argentinië, liet Duitsland voor eigen publiek een ware show zien tegen Uruguay. Het WK heeft daar nu al een gouden randje.

Duitsland heeft op het WK handbal voor vrouwen met liefst 38-12 gewonnen van Uruguay. Dit is het grootste verschil in doelpunten dat tot nu toe op het eindtoernooi van dit jaar is genoteerd. De openingsfase van het WK handbal was er sowieso één met grote uitslagen. Frankrijk versloeg Tunesië met een verschil van 25 doelpunten: 43-18. Een dag eerder was er eenzelfde verschil tussen Zwitserland en Iran, met een eindstand van 34-9.

Geen genade

Duitsland, een van de twee gastlanden van het toernooi samen met Nederland, overtrof Frankrijk en Zwitserland en verpulverde Uruguay met een bizar verschil van 26 doelpunten. De Duitse dames maakten hun reputatie waar en gaven alles wat ze hadden, zonder genade voor de tegenstander. In het begin van de wedstrijd hield Duitsland een voorsprong van 5 doelpunten, maar daarna ontketenden ze een ware doelpuntenregen.

26 goals verschil

Bij rust stond het 15-7, een voorsprong van 8 doelpunten. De echte storm begon echter na de pauze. Het gastland trapte het gaspedaal volledig in en scoorde bij bijna elke aanval. Uruguay, met slechts sporadische aanvallen, wist in de tweede helft nog maar 5 keer te scoren. Zelfs bij een voorsprong van 21 doelpunten nam Duitsland geen gas terug. Ze bleven aan de lopende band scoren, ook in de laatste minuten, en bouwden de voorsprong uit naar een ongekend verschil van 26 doelpunten.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Duitsland - Servië

Duitsland is koploper in groep C met 4 punten en een doelsaldo van +33. Servië staat tweede, eveneens met 4 punten, maar met een doelsaldo van +13. De twee toplanden treffen elkaar in de laatste speelronde en zijn al zeker van een plek in de hoofdronde. IJsland en Uruguay, beide nog zonder punten, strijden om de derde plaats in groep C, die ook recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde.

Nederland zal hopen dat de resterende groepswedstrijden tegen Egypte en Oostenrijk in hetzelfde rijtje vallen als Duitsland tegen Uruguay. Een volgepakt Rotterdam Ahoy zal dan wat extra's te juichen hebben.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Reageer en praat mee!