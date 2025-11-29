Tophandbalster Dione Housheer was enorm belangrijk bij de start van het WK in eigen land. De speelster van het Hongaarse Gyori was tegen Argentinië (32-25) betrokken bij elf doelpunten. Na afloop glunderde ze over de atmosfeer in Rotterdam Ahoy.

Housheer schoot 57 procent en maakte in totaal vier doelpunten. Daarbij kwamen zeven assists, wat het totale aandeel op elf goals bracht namens de rechteropbouwer. "Zo'n eerste wedstrijd op een WK is altijd spannend", sprak Housheer na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl.

"Vooral hier, voor je eigen publiek met allemaal vrienden en familie op de tribune. Dat is gewoon ongelooflijk speciaal. Heel uniek dat wij dat mee mogen maken. Dus ik ben vooral blij dat we winnen vandaag. Twee punten en door naar de volgende wedstrijd."

Housheer geniet van sfeer in Ahoy

Housheer en Nederland werden in Ahoy gesteund door 9000 uitzinnige fans. De speelster noemt dat 'heel onwerkelijk'. "Een toernooi in eigen land komt niet vaak voor. Je krijgt heel veel energie van dat er veel mensen voor jou op de tribune zitten. Dat is echt iets moois en ik ben heel blij dat we nog heel veel wedstrijden hebben met al deze fans achter ons", vertelde ze.

Tegen Argentinië maakte Housheer haar 400e doelpunt namens Oranje. "Ik hoorde het, ja", reageerde Housheer, die al bezig is met de volgende mijlpaal: "500 is een leuk doel."

Afscheid van Polman en Abbingh

Het WK is het laatste kunststukje van Estavana Polman en aanvoerster Lois Abbingh, die in 2019 beiden wereldkampioen werden. "Heel gek natuurijk", noemde Housheer het naderende afscheid van de twee grootheden.

"Maar ook wel heel begrijpelijk. Vooral heel fantastisch dat ze er nu nog zijn. Ik denk dat we er onwijs van moeten genieten”, aldus Housheer, die denkt dat de ervaring van het duo goed van pas komt. „We gaan er alles aan doen hun een extra mooi afscheid te geven."

