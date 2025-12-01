Dat het er stevig aan toe kan gaan tijdens een handbalwedstrijd, is wel bekend. Maar de overtreding van de Tsjechische Julie Frankova op de Zweedse Nina Koppang tijdens het onderlinge WK-duel deed toch de nodige wenkbrauwen fronsen.

Koppang (23) is zelf ook bepaald niet zachtzinnig, maar tijdens het eerste groepsduel op het WK stond ze ook aan de ontvangende kant. Al vroeg in de wedstrijd kreeg ze een flinke tik op haar neus, waardoor ze vijf minuten aan de kant zat met een doek voor haar gezicht.

Terug in het veld koos ze de aanval en werd ze op wel erg handhandige wijze tegengehouden. Tegenstander Frankova trok Koppang keihard aan haar paardenstaart, waardoor ze achterover viel. "Het is lastig om door te gaan als je aan je haar wordt vastgehouden", vertelde ze na de gewonnen wedstrijd met gevoel voor understatement. Haar opponente kwam na afloop overigens wel haar excuses aanbieden.

Knotje

Koppang vertelde aan Zweedse media dat ze voor de wedstrijd nog met tweede keepster Idéhn Filippa had besproken of ze haar haar in een knot zou doen. Ze besloot echter voor een paardenstaart te gaan, zoals altijd. Achteraf wellicht niet de beste keuzen, wat doet ze de volgende wedstrijd? "Een knot is wel een optie, daar moet ik dan even de spullen voor vinden, want dat heb ik nog nooit gedaan. Het is in ieder geval een optie."

En naar de kapper voor een wat korter kapsel? "Ook dat is een optie!", reageert Koppang, maar de kans lijkt niet al te groot dat ze haar blonden lokken af laat knippen.

Gênant moment

De Zweedse handbalvrouwen spelen dit WK voor goed gevulde tribunes, maar voor de teksten van de bondscoach bleek heel wat minder belangstelling. Het leverde een tamelijk gênante moment op tijdens de persconferentie:

Het WK handbal op Sportnieuws.nl

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.