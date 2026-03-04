De oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran heeft opnieuw invloed uitgeoefend op de sport. Dit keer is het de Amerikaanse hockeyploeg bij de mannen die zich genoodzaakt voelt om zich terug te trekken uit de WK-kwalificatie.

Momenteel wordt er in Egypte gestreden om tickets voor deelname aan het WK hockey van komende zomer in Nederland en België. De Verenigde Staten zouden maar wat graag bij het mondiale eindtoernooi aanwezig zijn, maar dat lijkt er dus niet in te zitten. Door de oorlog en het gevaar in het Midden-Oosten voelt de ploeg zich genoodzaakt om zich terug te trekken.

Egypte

Het toernooi vindt plaats in Ismaïlia in Egypte. Die stad ligt vlakbij het Suezkanaal en is daarom dus vrij dichtbij de brandhaard. De Verenigde Staten en Israël zijn sinds zaterdag verwikkeld in een oorlog met Iran. Bommen worden over en weer geschoten, waardoor het niet veilig genoeg is voor de Amerikanen.

Officieel advies

Het team is vertrokken uit Egypte na een officieel advies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan alle Amerikaanse burgers om landen die dicht bij het conflict in het Midden-Oosten liggen, waaronder Egypte, te verlaten. Immers zijn ook diverse buurlanden, zoals Bahrein en Saoedie-Arabië, al eens doelwit geweest van Iraanse aanvallen.

De hockeyers hebben zich daarop, met de volledige steun van de internationale hockeyfederatie FIH, teruggetrokken. Het toernooi gaat door. De twee al gespeelde wedstrijden van de VS blijven staan, maar de volgende duels van de Amerikanen zijn afgelast. De ploeg is eerder op woensdag al vertrokken uit Noord-Afrika, en verwacht snel voet aan grond te zetten in Amerika.

Klein hockeyland

Overigens geldt hockey op het veld in de Verenigde Staten als kleine sport bij de mannen. De kans dat de Amerikaanse ploeg zich zou kwalificeren voor het WK in Nederland en België leek dan ook nihil. De twee eerder gespeelde wedstrijden gingen ook allebei verloren. Van zowel Japan als Egypte, beide ook geen grootmachten in het hockey, werd er verloren.

WK in Nederland en België

Het WK hockey staat op de planning van 15 tot en met 30 augustus. In Nederland worden alle duels gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Brussel is de plek in België waar om de wereldtitel gestreden wordt. Zowel bij de mannen als de vrouwen hoort Nederland bij de absolute kanshebbers op goud.