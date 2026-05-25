Amsterdam is de nieuwe landskampioen van Nederland bij de hockeyvrouwen. De club uit de hoofstad versloeg Den Bosch in de finale van de play-offs na zinderende shout-outs.

De hockeysters van Amsterdam hebben de landstitel gewonnen. Het elftal van trainer Jesse Mahieu versloeg regerend kampioen Den Bosch na shoot-outs. Voor Amsterdam is het de 22e landstitel uit de clubgeschiedenis en de vijfde deze eeuw. Den Bosch blijft op 23 landstitels staan.

De shoot-outs op hockeycomplex Oosterplas in Den Bosch waren nodig na een eindstand van 2-2. De eerste ontmoeting in Amstelveen was zaterdag ook in 2-2 geëindigd. Amsterdam won de shoot-outs met 4-3. Oranje-international Frédérique Matla was de gebeten hond bij Den Bosch. Zij miste namelijk twee shoot-outs. Pien Sanders, de vriendin van Oranje Leeuwin Jill Roord, was wel tweemaal trefzeker in de zinderende shoot-outserie

