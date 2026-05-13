Fatima Moreira de Melo stond tijdens haar actieve carrière als professioneel hockeyster bekend als een bikkelharde speelster. Ze schuwde het zeker niet om duels keihard aan te vliegen, en ging altijd volop in de strijd. Toch heeft ze ook een hele andere kant, vooral als ze terugdenkt aan de mooie tijdens die ze heeft beleefd met haar ouders.

'Heel pittig'

Haar vader Justiniano had een lange geschiedenis met gezondheidsproblemen, met onder meer een donornier en alzheimer. "Het ging heel slecht met hem", vertelt een openhartige Moreira de Melo daarover, bij de Grapes Podcast van presentatrice Bridget Maasland. "Op een gegeven moment zag ik hem zo lijden, al vergat hij het zelf weer, maar hij was zo ver van wie hij ooit was. Ik vond het heel pittig om hem zo te zien."

De olympisch kampioene van 2008 maakte eind 2024 bekend dat haar vader ziek was, maar het is niet bekend wanneer hij uiteindelijk overleed. De 47-jarige Moreira de Melo vindt het vooral het gemis dat haar moeder heeft erg lastig. "Dat komt omdat mijn ouders zestig jaar samen waren. Daar kan ik nog om huilen", vertelt ze openhartig. "Op hun trouwdag ga ik ook iets eten met haar. Maar och, ik vind het zo erg."

Ouders

Haar vader Justiniano kwam als Portugese diplomaat naar Nederland, en leerde moeder Willy Jansen kennen tijdens een trip naar Zweden. "Hij ging erheen voor de mooie blonde meisjes. Maar hij is nooit verder gekomen dan halverwege. Hij belandde in een Rotterdamse discotheek. Daar zag hij een knappe jonge vrouw, die stond te dansen met een andere man. Mijn vader liep op haar af, pakte haar bij de hand en zei: ‘Nu is het mijn beurt’. Een schot in de roos. Ze trouwden en kregen mij", vertelde ze eerder over haar ouders tegen RTV Rijnmond. Hun dochter vernoemden ze uiteindelijk naar het bekende Portugese bedevaartsoord, Fátima.

Na haar carrière als tophockeyster maakte ze de overstap naar het spelen van poker, wat ze zeer behoorlijk deed. Tegenwoordig houdt Moreira de Melo zich veel bezig met padel. Daarnaast is ze al lange tijd gelukkig met oud-tennisser Raemon Sluiter.

