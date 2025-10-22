Heugelijk nieuws in de sportwereld. Er wordt namelijk een kindje verwacht. Grote namen reageren op het bericht van drievoudig olympisch kampioene Eva Drummond-de Goede. "Wat leuk."

Eva Drummond-de Goede en haar man Tim verwachten hun eerste kind. Dat maakte de voormalig Oranje-hockeyster bekend via Instagram. "Uitbreiden richting de zomer", schrijft de 36-jarige bij een foto van zichzelf met haar zwangere buik op het strand.

Het bericht wordt liefdevol ontvangen in de sportwereld. Zo reageert oud-teamgenoot Naomi van As: "Jaaaa gefeliciteerd. Wat leuk." Ook oud-voetbalster Anouk Hoogendijk is enthousiast. "Gefeliciteerd! Wat een geweldig nieuws", schrijft zij.

Einde van carrière

Drummond-de Goede trouwde in februari 2022 met haar grote liefde Tim. Hij is Zuid-Afrikaans en heeft ook op hoog niveau gehockeyt. Inmiddels woont het stel samen in Zuid-Afrika. Eva nam een jaar geleden afscheid van haar topsportcarrière.

Ze beleefde vele hoogtepunten. Met het nationale team won ze drie keer olympisch goud, op de Spelen van 2008, 2012 en 2021. Bovendien werd ze in 2018 en 2019 uitgeroepen tot Wereldhockeyster van het Jaar. Begin 2022 kreeg De Goede een ernstige knieblessure. Gelukkig herstelde ze vlak voor het WK van 2022. Daar pakte ze met Nederland de titel.

Vervolgens werd ze door bondscoach Paul van Ass niet geselecteerd voor de Pro League in aanloop voor de Olympische Spelen van Parijs. Dit betekende definitief het einde van haar interlandcarrière. Ze had toen al plannen om na de Spelen te emigreren naar Zuid-Afrika.