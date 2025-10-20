Rintje Ritsma is bij velen natuurlijk bekend als oud-topschaatser en de huidige bondscoach die verantwoordelijk is voor onderdelen als de ploegenachtervolging en de massastart. De inmiddels 55-jarige heeft echter nog een andere, zeer belangrijke taak in het leven: het opvoeden van zijn dochtertje. In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud vertelt hij hoe hem dat vergaat.

De Beer van Lemmer werd in 2016 namelijk vader van een dochtertje, Kiki. Zij is inmiddels negen jaar oud. Ritsma ging enkele jaren later uit elkaar met zijn toenmalige vrouw Youandi, waardoor Kiki op verschillende plekken opgroeit.

'Best wel streng'

Aan schaatsicoon Marianne Timmer vertelt Ritsma hoe hij als vader is en hoe hij denkt dat haar dochter hem ziet. “Ik denk dat Kiki mij ziet als iemand die best wel streng is, maar wel de acceptatie dat het zo is”, vermoedt Ritsma. Hij weet echter ook wel dat hij en de moeder van Kiki het niet op precies dezelfde manier doen. “Wij zijn allebei erg verschillend. Bij de een mag meer dan de ander.”

Beetje de stem verheffen

De voormalig schaatser denkt dat hij wel een tikkeltje strenger is dan zijn ex. “Ik ben wel heel rechtlijnig, al ga ik ook wel eens overstag. Maar ze weet heel duidelijk dat als ik zeg ‘naar bed’, dat ze niet hoeft te treuzelen. Een keertje een beetje de stem verheffen en dan is het klaar.”

Ontzettend veel hobby's

Een nieuwe Ritsma op het ijs hoeven we de komende jaren niet per se te verwachten. De meervoudig wereldkampioen vindt dat ook absoluut niet belangrijk. “Ik vind dat ze moet doen wat ze zelf graag leuk vindt. Kiki doet écht veel. Ze zit op dansen, turnen, zingen, paardrijden, reddingszwemmen. Ze is druk. En we liggen in de zomer heel veel in het water en dan kloten we met zo’n bootje.”

Dat laatste heeft ze ongetwijfeld van haar vader, want die is onder meer fervent windsurfer. Ook dochterlief maakt op het water de nodige stappen bij het foilen, een watersport waarbij je board boven het water lijkt te ‘zweven’. “Dat vindt ze geweldig. Een jaar eerder was ze nog aan het gillen toen dat ding ook maar iets omhoog kwam.”

Dromen van Goud met Rintje Ritsma

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering Rintje Ritsma te gast. Hij won zes olympische medailles, werd meermaals wereldkampioen, veranderde het schaatsland door een ingrijpende keuze én is nu bondscoach bij de KNSB.