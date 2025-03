Ex-tophockeysters openhartig over angsten: 'Ik heb het daarna nóóit meer gedaan'

Ellen Hoog en Naomi van As beleefden vele hoogtepunten in hun carrière. Toch waren er vanzelfsprekend ook dieptepunten, waaronder zware blessure. Daarover spreekt het duo openhartig in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast 'EN door met Ellen & Naomi'.

Ze halen het onderwerp aan na het zilver van kogelstootster Jessica Schilder op de WK indoor in China. "Ik las ook een interview van Schilder dat ze in 2023 gevallen is tijdens haar draai en dat ze daarna best een beetje angst had", merkt Hoog op, waarna Van As haar aanvult: "Om te vallen."

Europees kampioene goudeerlijk over 'heel intensieve' strijd met grote angst: 'Niet in woorden te omschrijven' Jessica Schilder heeft een aantal prachtige weken achter de rug. Eerst stootte ze naar Europees goud op de EK indoor in eigen land, dit weekeinde volgde een zilveren medaille op de WK in China. Dat allemaal dankzij het overwinnen van haar grootste angst.

Hoog kan zich goed voorstellen dat Schilder spanning voelde om weer te vallen. "Het is een soort klein traumaatje wat ze heeft opgelopen daar. Des te knapper dat ze dit seizoen dan zo goed presteert", vindt ze. Volgens Van As heeft iedere topsporter wel zo'n moment meegemaakt.

Gescheurde kruisband

Hoog wijst meteen naar haar collega. "Heb jij dat dan niet gehad? Jij hebt die kruisband gescheurd", weet Hoog nog. "Nou, ik ben daar nooit overheen gestapt", erkent Van As, die haar kruisband in 2013 scheurde bij shoot-outs. "Ik heb daarna nóóit meer op een belangrijk moment een shoot-out genomen. Ik had gewoon een soort van blokkade, ik dacht ik kan het niet meer", is ze eerlijk.

Ex-tophockeysters delen net als collega openhartig verhaal over veelbesproken witte rokjes: 'Dan loop je toch onzeker rond' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vinden dat witte rokjes in de vrouwensport moeten worden afgeschaft. Daarmee delen zij de mening van hun voormalig Oranje-teamgenote Kim Lammers, die onlangs in een column zich uitsprak over ongemakkelijke situaties in witte tenues.

Van As noemt haar angst bij shoot-outs 'haar dingetje' en 'echt raar'. Overigens nam ze er wel nog ooit één. "Tegen mannen", herinnert ze zich. "Toen dacht je dan neem ik hem wél", merkt Hoog op. Volgens de olympisch kampioenen is het belangrijk om over dat punt heen te komen. "Je moet een paar keer vallen na zo'n blessure", aldus Hoog.

Gebroken enkel

Hoog zelf spreekt ook uit ervaring. "Ik heb mijn enkel een keer gebroken en elke keer bij die beweging… eigenlijk denk ik mijn hele carrière nog daaraan", begint ze haar verhaal, terwijl Van As tussendoor uit verbazing 'nee joh' zegt, "dat ik toch dacht van bleh. Dat was gewoon geen lekkere beweging voor mij, omdat ik iedere keer het gevoel had als dat maar goed gaat."

Zware uitdaging wacht voor Jutta Leerdam: ‘Het is de vraag of ze dat wil’ Schaatsster Jutta Leerdam staat voor een uitdagend jaar. Naast haar schaatscarrière is ze verloofd met Jake Paul, een bekende Amerikaan die aan de andere kant van de wereld woont. En werkt ze ook nog eens mee aan een realityshow. De vraag is hoe ze dit allemaal gaat combineren met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Milaan volgend jaar.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In de nieuwste aflevering praten ze over de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Beluister de podcast in je favoriete app of hieronder: