Rein van Eijk is officieel gestopt als bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen. De Nederlandse trainer heeft per direct zijn taken neergelegd in overleg met de Belgische bond.

Volgens het Belgische persbureau Belga miste Van Eijk de afgelopen wedstrijden in de Pro League vanwege familieomstandigheden. Hij heeft zijn werkzaamheden in overleg met de Belgische hockeybond neergelegd.

De Nederlander stond sinds januari 2025 voor de groep bij de Belgische hockeysters. De Australiër Adam Commens neemt de functie over als interim-coach tot en met het WK van komende zomer, dat door Nederland en België wordt georganiseerd.

Met België werd Van Eijk afgelopen zomer vierde op het EK, dat Nederland won. Beide ploegen troffen elkaar niet tijdens het toernooi. In de Pro League gaan Nederland en België gezamenlijk aan de leiding met 21 punten, België speelde een wedstrijd meer.

Reactie vanuit België

Vanuit de Belgische hockeyfederatie komt een kort maar krachtig statement na het vertrek van Van Eijk. "De Federatie wenst Rein oprecht te bedanken voor het geleverde werk en wenst hem veel sterkte en geluk toe voor de toekomst." Wie de opvolger Van Eijk zal worden is nog niet bekend.

'Prioriteiten liggen ergens anders'

Tegenover HLN reageert ook Van Eijk op zijn vertrek bij de Belgische hockeyfederatie. "Na open en eerlijke gesprekken met de Federatie hebben we in onderling overleg beslist om onze samenwerking te beëindigen. De voorbije periode vroeg om duidelijke keuzes, en op dit moment leg ik mijn prioriteiten bewust anders. Ik kijk met dankbaarheid terug op het werk met deze groep speelsters en staf. Ik wens de Red Panthers alle succes toe in de komende maanden", vertelt de trainer over zijn tijd bij de Belgen.