Oud-tophockeyster Maartje Paumen deelde maandag een openhartig bericht op haar Instagram. Hierin doet de tweevoudig olympisch kampioen een boekje open over haar fysieke gesteldheid. "Soms merk ik pas hoe weinig controle ik heb. Niet over mijn hoofd, maar over mijn lijf."

Paumen kende als hockeyster een rijke carrière. Zo werd ze tweemaal olympisch kampioen en ook tweemaal wereldkampioen. In de Hoofdklasse werd ze acht keer topscorer en in 2011 en 2012 werd ze uitgeroepen tot beste hockeyspeelster van de wereld.

'Soms merk ik pas hoe weinig controle ik heb'

Tijdens haar loopbaan kampte de veertigjarige Limburgse al met mentale klachten. Zo onthulde ze al eerder dat ze niet altijd lekker in haar vel zat en het plezier in het hockeyen soms kwijt was. Uiteindelijk vocht ze zich onder begeleiding terug.

Toch bleef Paumen vechten met zichzelf. Zo deelde de tweevoudig olympisch kampioen maandag een openhartig bericht. "Soms merk ik pas hoe weinig controle ik heb. Niet over mijn hoofd, maar over mijn lijf. Angst, spanning, onzekerheid; ze nemen het gewoon even over. En dat is oké", begint ze haar bericht.

'Trillende benen, een hart dat tekeergaat en ademhaling die omhoog schiet'

Paumen vervolgt met een emotioneel verhaal over hoe angst en onzekerheid haar lijf soms volledig kunnen overnemen. "In mijn tijd als topsporter was mijn grootste kracht misschien wel dat ik kon presteren onder enorme spanning en druk. Er echt staan als het moest. Grote finales, een corner in de laatste minuut; juist dan voelde ik: dit is mijn moment. Die focus, die controle over stress, spanning en emoties, dat was mijn superkracht."

Toch is die superkracht nu haar valkuil, vooral in de spannende momenten die ze meemaakt met haar jongste dochtertje Loua. "Ik probeer in mijn hoofd helder te blijven en te doen wat er op dat moment nodig is en gevraagd word. Maar mijn lijf… dat vertelt een heel ander verhaal. Trillende benen, een hart dat tekeergaat en ademhaling die omhoog schiet. Een fysieke reactie die ik niet kan sturen, hoe sterk ik mentaal ook denk te zijn", onthult Paumen openhartig.

Controlfreak

Paumen omschrijft zichzelf als een controlfreak, maar weet ook dat ze het soms los moet laten. "Het laat me echt voelen dat sommige situaties gewoonweg niet te controleren zijn. De gezondheid van ons meissie is ons alles…Vroeger stopte ik emoties weg, simpelweg omdat het nodig was om te presteren en de beste te kunnen zijn. Nu probeer ik ze er juist te laten zijn, niet omdat ik dat wil maar omdat de situatie zo is."