Hockey-keepster Anne Veenendaal heeft naast haar passie voor de sport ook een nieuwe liefde gevonden: fotograferen. Het liefst neemt ze haar camera overal mee naartoe, ook naar plekken die voor haar nog onbekend terrein zijn. "Als vrouw voelde ik me een beetje een buitenstaander."

De 29-jarige keepster begon tien jaar geleden met fotograferen tijdens haar opleiding Animatie & Audiovisuele Vormgeving. Haar liefde voor de camera groeide direct. Ze kan haar creativiteit optimaal benutten en het verhaal achter sporters vastleggen. "Een weekend lang iemand volgen, lijkt me heel gaaf. Dat is alleen nu niet met hockey te combineren", zegt ze in het gesprek met het AD.

Haar passie voor fotografie en sport gaan wel hand in hand. Veenendaal vertelde eerder al aan Sportnieuws.nl dat ze haar camera vaak meeneemt naar toernooien met het Nederlands team. "Soms neem ik hem ook nog na afloop van de wedstrijd mee het veld op. Ik vind het dan heel leuk om de emotie in foto’s vast te leggen, in plaats van standaard wedstrijdfoto’s." Haar teamgenoten zijn daar ook blij mee. "Ze hebben altijd wat te posten", zegt de 29-jarige keepster. Maar inmiddels wijkt ze ook uit naar andere sporten.

Bierdouche

Zo stond ze laatst tijdens de Europa League-voorronde van FC Utrecht langs de lijn, voor de Bunnikside, de tribune van de fanatieke aanhang. Het was haar eerste keer bij een voetbalwedstrijd en al een ervaring op zich. "Toen Utrecht scoorde, kreeg ik drie liter bier in mijn nek. De fotograaf naast mij, zei: 'Niet omkijken, dan krijg je nóg een bierdouche.' Ik dacht: oké...", vertelt Veenendaal.

Dit is de andere liefde van Anne Veenendaal: 'Het is voor mij een uitlaatklep' In de Sportnieuws.nl-serie 'De andere liefde van...' gaan we langs bij topsporters die naast hun sport een andere passie of hobby hebben. In deze aflevering: Anne Veenendaal. Naast hockeykeepster is zij fotograaf.

In de hockeywereld is Veenendaal bekend, maar in het voetbal is ze een vreemde. Bovendien is ze een opvallende verschijning tussen andere fotografen. "Het merendeel is wit, man en van middelbare leeftijd. Als vrouw voelde ik me een beetje een buitenstaander. Het vrouwenvoetbal volg ik beter en trekt me ook meer."

EK hockey

Veenendaal strijdt momenteel in Duitsland om de Europese titel. Nederland speelt op vrijdag de halve finale in Mönchengladbach tegen Spanje.