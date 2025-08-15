Yibbi Jansen stond het afgelopen jaar regelmatig in de spotlights. Na de Olympische Spelen in Parijs werd ze beroemd op sociale media en uitgeroepen tot Wereldspeelster en Mooiste Sportvrouw. "Dat is alleen maar positief."

Voor Jansen is bij alles minder dan de titel het EK in Duitsland mislukt. De 25-jarige strafcornerspecialiste mag dan met Nederland alle hoofdprijzen inmiddels hebben gewonnen, maar verzadigd is ze allerminst. "Waar en waarvoor we ook spelen, we willen gewoon altijd winnen", aldus Jansen, die in Duitsland voor haar tweede Europese titel strijdt. Nederland speelt op vrijdag de halve finale in Mönchengladbach tegen Spanje.

Jansen heeft zich met Oranje in het HockeyPark van haar beste kant laten zien. In de groepsfase werden Ierland (2-0), Duitsland (5-1) en Frankrijk (6-0) eenvoudig opzijgezet. Jansen speelde op het EK haar 97e interland en staat daarbij met 93 doelpunten zevende op de ranglijst van topscorers aller tijden van Nederland.

"Daar ben ik eerlijk gezegd niet mee bezig, maar ik zag die statistiek wel langskomen", zei Jansen tegen het ANP. "Ik mis nog een paar doelpunten om één-op-één te lopen. Het zou best bijzonder zijn om dat te halen. Aan de ene kant heb je als strafcornerspecialiste de druk om te moeten scoren. En aan de andere kant is het een voorrecht dat je daarvoor vaak de kans krijgt."

Grote ster

Jansen is tijdens het EK dé grote ster van het toernooi. Haar status is sinds de Olympische Spelen van 2024 in Parijs veranderd. Als boegbeeld van het team dat de gouden medaille veroverde, maakte ze mede met behulp van social media naam. Op Instagram is de strafcornerspecialiste inmiddels de grens van 100.000 volgers gepasseerd. Later werd ze uitgeroepen tot Wereldspeelster van het Jaar. "Het was mijn grootste droom om de Spelen te winnen. En dat is gelukt", zei Jansen vanuit Venlo waar ze met Oranje verblijft tijdens het EK. "Alle aandacht die ik daarna kreeg was mooi meegenomen. Dat is alleen maar positief."

Fotoshoot FHM

De doelpuntenmachine van SCHC is meer dan een hockeyster. Ze profileert zich ook als het merk Yibbi, dat producten aanprijst via haar socials. En in navolging van oud-international Ellen Hoog liet ze zich fotograferen voor het tijdschrift FHM. "Dat kwam op mijn pad. Ik vond het heel erg leuk en bijzonder om dat te doen. Ik denk dat dit soort dingen goed zijn voor mezelf als speelster, maar ook voor het hockey in het algemeen. Want wat wij met Nederland presteren is best bijzonder. Dat komt ons echt niet zomaar aanwaaien. We werken er keihard voor om te laten zien dat we de beste zijn. Ook op dit EK. Alleen van de titel worden we blij."