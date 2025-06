Hockeyster Pien Sanders en voetbalster Jill Roord staan bij iedere hockey- of voetbalwedstrijd die ze bezoeken, vol in de aandacht. De twee topsporters maakten hun relatie eerder dit jaar bekend. "Blijkbaar is onze relatie heel interessant".

De 27-jarige Sanders is een van de belangrijkste spelers bij de Oranjevrouwen. Ze won de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs en werd opnieuw landskampioen met haar club Den Bosch. Toch kreeg ze de afgelopen maanden vooral vragen over haar relatie met de Oranje Leeuwin.

Oranje Leeuwin Jill Roord brengt taartje bij jarige hockeyvriendin, maar die stopt 'm meteen weg Tophockeyster Pien Sanders vierde woensdag haar 27e verjaardag en liet op TikTok zien hoe dat feestje eruit zag. Het moet een geslaagde dag zijn geweest, want ze won met het Nederlandse team én haar bekende vriendin Jill Roord kwam een taartje brengen.

'Ze zijn er maar druk mee'

Als Sanders een voetbalwedstrijd bezoekt of Roord aanwezig is bij het hockey, staat er altijd een camera op. "Ze zijn er maar druk mee", vertelt de hockeyster in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Ze snapt de aandacht wel, al had ze het liever anders gezien. "En die is vooralsnog positief en dat is leuk. We weten ook wel dat het zo werkt. Maar het is wel even wennen dat ons privéleven ineens in de spotlights staat."

Oranje Leeuwin Jill Roord moet mindset veranderen na 'tunnelvisie': 'Niet het geluk dat ik op dit moment wil' Topvoetbalster Jill Roord heeft de overstap van Manchester City naar FC Twente gemaakt. Daar wil ze haar geluk terugvinden na een zware periode. De 28-jarige moet haar mindset veranderen om weer plezier te beleven aan de sport.

"Blijkbaar is onze relatie heel interessant en smullen de mensen ervan, want de nieuwsberichtjes blijven elkaar opvolgen."

Artikel gaat verder onder de foto.

'Laat mij lekker voetbalsupporter zijn'

Het liefst zou Sanders iets onzichtbaarder door het leven gaan met haar nieuwe vriendin. "Soms denken we: laat Jill lekker voetballen, laat mij lekker hockeyen. En laat Jill lekker hockeysupporter zijn en mij lekker voetbalsupporter. Maar goed, op een gegeven moment is het nieuwe er wel vanaf en zal de aandacht voor ons ongetwijfeld afnemen. In die tijd heb ik ook wel weer zin."

Er komt een belangrijke tijd tegemoet voor de 107-voudig Oranje-international Roord. Het EK vrouwenvoetbal begint op 2 juli. Sanders is aanwezig. "Daar ga ik zeker naartoe. Ik heb kaartjes voor Nederland-Engeland, dat is volgens mij de mooiste van de drie groepsduels." Naast Engeland behoren Wales en Frankrijk ook tot de groep met Nederland. Een mooie zomervakantie samen zit er dan ook niet in. "In dat opzicht is het nu even overleven. Maar we kijken uit naar een lange winter samen."