Topvoetbalster Jill Roord heeft de overstap van Manchester City naar FC Twente gemaakt. Daar wil ze haar geluk terugvinden na een zware periode. De 28-jarige moet haar mindset veranderen om weer plezier te beleven aan de sport.

Roord koos voor een terugkeer naar Nederland, op de plek waar haar hart ligt: Twente. Het is een beslissing die ze nam voor zichzelf, al was het geen makkelijk besluit. Het bleef lang onzeker of haar wens in vervulling zou gaan.

"Ik wist niet of het mogelijk was, dat heb ik ook tegen City gezegd", vertelt Roord over de transfer aan ESPN. "Er moest een bedrag worden betaald en Nederlandse clubs zijn niet waar City is. Ik wist niet hoe dat zou gaan. In mijn hoofd waren er drie opties: Twente, Ajax en PSV. Ik wist niet of ze allemaal mogelijk waren. Daar was ik afhankelijk van. Ik was daarin heel open en duidelijk.’’

Mindset

De reden dat ze graag terug wilde keren had te maken met een zware tijd in Engeland. Roord kreeg te maken met een zware kruisbandblessure en voelde zich eenzaam. De focus op haar herstel hield de middenvelder op de been, maar daarna moest ze haar mindset veranderen.

"Dat heb ik direct gedaan", zegt Roord. "De revalidatie ging heel goed, maar ik denk dat ik een tunnelvisie had. Fit worden, daar was ik heel erg mee bezig. Toen ik weer terug was, had ik niet het plezier en het geluk dat ik op dit moment wil. Ik ben niet echt een prater, maar een nuchtere Tukker."

Vader René

Bij FC Twente wordt ze ook herenigd met haar vader. René Roord is de technisch manager van de club. "Maar mijn vader zei direct: ik ben niet diegene die hier alleen over beslist. De club FC Twente was heel enthousiast en wilde heel graag. Toen was het voor mij duidelijk dat ik wilde", aldus Jill. "Toen ik hier het tekenmoment had, had ik zoiets van: de cirkel is rond. Ik voel me ook heel trots om hier weer te zijn, het enthousiasme van de fans heeft me goed gedaan. Het klopt gewoon."