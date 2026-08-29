Het is zover: de Nederlandse hockeyvrouwen strijden in het Wagener Stadion in Amstelveen om de wereldtitel. Bij winst op Argentinië schrijft Oranje geschiedenis als eerste land ooit dat het WK vier keer op rij wint, en pakt de ploeg bovendien een historische tiende wereldtitel in de clubgeschiedenis. Volg de wedstrijd in dit liveblog.

Tegenstander Argentinië heeft voor Oranje een bijzondere status: de Zuid-Amerikanen waren in 2010 het laatste land dat Oranje van een wereldtitel wist af te houden. In de jaren daarna groeide het duel uit tot ware hockeyklassieker. De nummer twee van de wereldranglijst geldt dan ook als de enige serieuze horde tussen Nederland en de felbegeerde titel.

Weg naar de finale

Nederland speelde zich met overtuigend hockey door het toernooi heen. Na drie zeges in de eerste groepsfase werd in de tweede groepsfase eerst India opzij gezet, waarna de pikante confrontatie volgde met China onder leiding van oud-bondscoach Alyson Annan. Die wedstrijd, tegen de vrouw die ooit vertrok bij de KNHB vanwege een giftige cultuur, werd met 4-1 gewonnen. Daarmee verzekerde Nederland zich van een groepszege en dus ook van de halve finale in eigen stadion.

Die halve finale tegen België werd vervolgens met het nodige tumult gewonnen: 1-0 dankzij een treffer van Frédérique Matla, waarna een afgekeurde Belgische gelijkmaker na VAR-ingrijpen voor de nodige ophef zorgde.

België pakt brons

België pakte overigens eerder vandaag alsnog het brons door Australië met 1-0 te verslaan in de troostfinale. Voor de Belgische hockeyvrouwen is het de eerste WK-medaille sinds 1978, een mooie pleister op de wonde na de bewogen halve finale-nederlaag tegen Nederland.

Afscheid van Xan de Waard

De finale krijgt extra lading door het afscheid van Xan de Waard. De 30-jarige verdedigster stopt na het WK met haar interlandcarrière en speelt zaterdag haar allerlaatste wedstrijd voor Oranje. Bij winst is De Waard bovendien de enige hockeyster ooit die vier keer op rij wereldkampioen wordt.