Hij was een van de meest besproken olympiërs vorig jaar in Parijs: Duco Telgenkamp. Op de Zomerspelen maakte de Nederlandse hockeyer de winnende shoot-out tegen Duitsland. Vervolgens veroorzaakte hij een hele rel.

Telgenkamp scoorde de vijfde en beslissende shoot-out. Vervolgens namen de emoties de overhand bij de speler van Kampong. Hij deed zijn vingertje voor zijn mond richting de Duitse keeper Jean-Paul Danneberg. Ook aaide hij hem zachtjes over de helm. Er ontstond veel ophef, waarna Telgenkamp zijn excuses aanbood.

Telgenkamp weer bij selectie

De 23-jarige Telgenkamp miste deze zomer het EK met Oranje. Dat kwam wegens 'persoonlijke omstandigheden'. Zonder Telgenkamp verloor Nederland de finale van Duitsland. Dit keer waren de Duitsers te sterk na shoot-outs.

Inmiddels is de spits weer opgenomen in de selectie van bondscoach Jeroen Delmee voor de start van de Pro League in december. "Ik heb een goed gesprek gehad met Duco, waarin hij aangaf dat hij er weer klaar voor was en het vuurtje weer 'aan' was", legt Delmee dinsdag via de hockeybond uit. "Ik heb daar vertrouwen in, dus ik heb hem weer bij de trainingsgroep gehaald."

Naast Telgenkamp sluiten Miles Bukkens, Jonas de Geus en David Huussen na blessures ook weer aan bij de groep van 28 spelers. Voor de Pro League vallen nog vier spelers af.

Olympische Spelen 2028

In de Pro League zijn tickets te verdienen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Nederland zit in een poule met Argentinië, Australië, België, Duitsland, Engeland, India, Spanje en nieuwkomer Pakistan. Tegen het laatstgenoemde land trapt Oranje de nieuwe campagne af.