In augustus 2024 was hij de grote held van Nederland, toen de hockeyer in de finale van de Olympische Spelen de winnende strafcorner in het netje legde. Een jaar later was Duco Telgenkamp (23) niet aanwezig met Oranje bij het EK hockey, waarop Nederland dit weekend tweede werd. Ex-tophockeyster Kim Lammers mist Telgenkamp nu al.

Eerder in augustus legde Telgenkamp uit waarom hij zich niet beschikbaar stelt voor het Nederlandse hockeyteam. "Er zitten meerdere dingen achter. Het eerste is dat ik voor mijn maatschappelijke carrière kies, maar een andere grote reden is ook hoe ik topsport beleef", zei hij tegen de NOS.

"Dat was naar mijn mening namelijk niet meer door te zetten. Ik deed alsof het om leven en dood ging, ik moest en zou scoren. Hoe groter de wedstrijd, hoe groter de spanning."

Gezondheid

Telgenkamp legt zich nu vooral toe op zijn job voor wat hij omschrjift als "een streamingplatform op het gebied van gezondheid." Het platform begeleidt mensen "op weg naar een gezonder en gelukkiger leven". Daartoe is Telgenkamp in overleg met psychologen, diëtisten, topsporters en andere experts.

Het contract van Telgenkamp bij Kampong loopt nog één seizoen door en hij is van plan om zich bij de trainingen te melden.

Flapuit met een randje

Lammers, die in 2012 olympisch hockeykampioene werd toen Oranje zegevierde in Londen, heeft op LinkedIn een column gezet over Telgenkamp. Ze omschrijft hem als "talentvol en mentaal sterk, maar vooral uitgesproken. Een flapuit met een rauw randje." Ze verwacht dat zijn topsportmentaliteit hem nu kan helpen bij zijn nieuwe rol in het bedrijfsleven. "Hij speelt vanuit zijn gevoel. In interviews is hij net zo onvoorstelbaar. Alles of niets."

Lammers hoorde bijvoorbeeld een gesprek met Telgenkamp op zakenzender BNR. Het beviel haar dat hij ook daar zo zelfbewust en vol overtuiging voor de dag kwam. "Hij zorgt er wel voor dat hij zijn kansen commercieel afmaakt, net als de spits Telgenkamp", voorziet ze.

Opstootje

De reputatie van Telgenkamp werd bij de Olympische Spelen definitief gevestigd direct nadat hij de winnende shootout maalte in de finale tegen Duitsland. Terwijl bijna alle Nederlanders zich stortten op keeper Pirmin Blaak, haalde Telgenkamp nog even verhaal bij de Duitse doelman.

Die had uitspraken gedaan waar Telgenkamp problemen mee had. Hij provoceerde en dat resulteerde weer in een opstootje. Telgenkamp kreeg in Duitsland én Nederland veel kritiek vanwege zijn actie. Hoewel hij zijn excuses aanbood, was het ook niet zo dat Telgehkamp enorm veel spijt had van zijn actie.