Heel Amerika is in de ban van de World Series tussen Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. Aankomende nacht valt de beslissing in de best-of-seven-serie. "Het wordt drie, vier of vijf uur chaos."

De Blue Jays uit Toronto hadden afgelopen nacht de kans om de World Series in eigen huis te beslissen. Dat lukte niet; LA won met 3-1 op bezoek in Canada. Dus komt er zaterdagnacht (01.00 uur Nederlandse tijd) een beslissende wedstrijd.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat een zevende duel nodig is om de eindstrijd te beslissen. Toen veroverde Washington Nationals de titel ten koste van Houston Astros. LA Dodgers zou bij winst het eerste team zijn dat erin slaagt de titel met succes te verdedigen sinds New York Yankees dat zelfs twee keer op rij deed in 1999 en 2000.

Hoofdpersonen beloven spektakel

"Ik kijk ernaar uit, dit belooft wat", zei LA's catcher Will Smith. "We werken een heel jaar om in deze positie te komen." Coach Dave Roberts was vol vertrouwen voor het duel dat om 01.00 uur Nederlandse tijd begint. "Ik geloof niet dat de druk voor ons te groot wordt. We moeten gewoon een honkbalpotje winnen. Dat hebben we het hele jaar al gedaan."

De Blue Jays hadden op weg naar de finale al een keer zeven duels nodig. Tegen Seattle Mariners won de ploeg van coach John Schneider de zesde en zevende wedstrijd, beide in het eigen stadion. "Het wordt drie, vier of vijf uur chaos en geweldig honkbal", denkt hij. "Maar deze jongens zijn er klaar voor. Hopelijk kunnen ze ervan genieten. Het is Game 7 van de World Series in je eigen stadion. Ik bedoel, wat wil je nog meer?"

Beste honkballer ter wereld

Bij LA Dodgers speelt de Japanner Shohei Ohtani. Hij tekende in 2024 een contract ter waarde van 700 miljoen in Los Angeles. Zij krijgen waar voor hun geld, want deze play-offs bewijst Ohtani zijn klasse. In de wedstrijd tegen Milwaukee Brewers was hij goed voor drie homeruns en tien strikeouts. Dat was uniek en wordt beschreven als een van de grootste prestaties in de honkbalgeschiedenis. De Dogers hopen dat Ohtani dat aankomende nacht kan herhalen.