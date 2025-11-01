Honkbalfans krijgen waar ze zo vurig op hebben gehoopt: een zevende duel in de World Series van de MLB. Afgelopen nacht hield Los Angeles Dodgers de kans op een tweede eindzege op rij in leven door op vijandig gebied te winnen van Toronto Blue Jays.

Het werd in Rogers Centre 3-1 voor de Dodgers. Bij een 1-0 voorsprong voor LA sloeg de 33-jarige rechtsvelder Mookie Betts een tweehonkslag. Daarmee liepen twee van zijn teamgenoten over de thuisplaat, waardoor de bezoekende ploeg op een comfortabele voorsprong kwam. De Blue Jays deden er alles aan om terug te vechten, maar de Dodgers mochten blij zijn dat Yoshinobu Yamamoto uitstekend stond te pitchen.

Dus is de stand na zes duels in de best-of-seven-serie precies gelijk: 3-3. Het beslissende duel vindt zaterdag plaats in Toronto.

Bloedstollende serie

Dan wordt bepaald wie er met de Commissioner's Trophy naar huis gaat. Daar valt momenteel geen zinnig woord over te zeggen, aangezien de serie alle kanten is opgegaan. De Blue Jays openenden met een overtuigende 11-4 overwinning in eigen huis. Vervolgens maakte LA gelijk door met 5-1 te winnen in Canada. Daarna verplaatste het feestje zich naar Los Angeles. En hoe.

De 'maar' 6-5 voor de Dodgers werd historisch, aangezien het een van de langstdurende wedstrijd ooit in de World Series werd. Na achttien innings en zes uur en 39 minuten speeltijd zette een homerun van Freddie Freeman LA op voorsprong in de serie. Maar even vlug werd het weer gelijk, nadat de Blue Jays met 6-2 wonnen van de Dodgers. Ook wedstrijd 5 ging naar de ploeg uit Toronto (3-2), waarna Los Angeles afgelopen nacht gelijk maakte. Zondagochtend (Nederlandse tijd) weten we wie de World Series wint.

Verleden in World Series

De Dodgers wonnen de World Series vorig jaar ook al. Ook in 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988 en 2020 was het de beste van de MLB. Ze overleggen ook duidelijk betere cijfers dan hun tegenstander. De Blue Jays waren 32 jaar geleden voor het laatst de beste in de World Series. De honkbalclub uit Canada won in 1992 en 1993 de World Series twee keer op rij, maar haalde daarna nooit meer de eindstrijd.