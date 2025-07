Sporters in topcompetities in de Verenigde Staten hebben hun eigen toekomst niet altijd in eigen hand. Van de ene op de andere dag kunnen ze door de club of eigenaar naar de andere kant van het land verhandeld worden. Maar voor Seranthony Domínguez was het allemaal nóg extremer.

Hij begon 29 juli als speler van Baltimore Orioles, maar eindigde hem bij Toronto Blue Jays. Ofwel: hemelsbreed een verschil van 543 kilometer. Maar wat het nog krankzinniger maakt, is dat beide teams op dezelfde dag twee keer tegen elkaar speelden en Domínguez tussendoor werd verhandeld.

Ruildeal na eerste wedstrijd

Op 29 juli vochten de Orioles en Blue Jays namelijk een double header (twee wedstrijden op één dag) uit. Het oorspronkelijke duel werd op 11 april afgelast wegens hevige regenval. Fans hoefden als gevolgd hiervan maar één kaartje te kopen. Domínguez won met de Orioles het eerste bedrijf met liefst 16-4, al kwam de pitcher daarin niet in actie.

Bij de tweede wedstrijd droeg de Dominicaan ineens de kleuren van Toronto Blue Jays. Hij kon met zijn pitches zijn nieuwe team niet van een nederlaag afhouden, dit keer was Baltimore met 3-2 te sterk. De Blue Jays Stuurden Juaron Watt-Brown en contant geld naar de Orioles in ruil voor Domínguez.

'Gekkenhuis'

"Het was een beetje een gekkenhuis", zei de pitcher met gevoel voor understatement na afloop. "Na de eerste wedstrijd hing ik daar wat rond met de jongens en ze belden me en vertelden me dat ik geruild was, dus ging ik naar de (andere, red.) dug-out", blikte hij terug.

He walked past his old teammates to get to the Blue Jays bullpen :rolling_on_the_floor_laughing: pic.twitter.com/PVMgOIbBoL — MLB (@MLB) July 29, 2025

"Dat is iets wat je niet vaak gewend bent, maar ik ben blij dat ik hier ben en ik ben zo blij dat de Orioles me de kans hebben gegeven. Ik ben de Orioles zo dankbaar, want ze hebben me de kans gegeven om te doen wat ik graag doe", vertelde de 30-jarige Domínguez, die sinds 2024 uitkwam voor Baltimore.

Fun fact: op 30 juli komt Domínguez zijn oude teamgenoten wederom tegen, wanneer de Orioles en Blue Jays opnieuw tegenover elkaar staan.