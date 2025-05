Wereldberoemde sportvrouw duikt op omringd door fotomodellen, fans valt iets bijzonders op

Olivia 'Livvy' Dunne is niet vreemd met een honkbalstadion. De oud-turnster en influencer is immers de vriendin van MLB-speler Paul Skenes. Maar deze keer stond ze zelf in de spotlights, toen ze samen met andere fotomodellen mocht pitchen bij New York Mets.

Opvallend genoeg speelden de Mets tegen het team van Dunnes vriend, namelijk Pittsburgh Pirates. Normaal gesproken staat Skenes op de werpheuvel, dit keer was het de beurt aan zijn vriendin en drie andere modellen: Camille Kostek, Alexandra 'Xandra' Pohl, en Ellie Thumann. Drie van de vier hulden zich in merchandise van de Mets, alleen Dunne deed dat niet.

Opvallende keuze Dunne

Dunne was in tegenstelling tot haar drie kompanen gehuld in een effen wit hemdje en een witte pet zonder Mets-logo. Dat viel fans op sociale media ook op. Velen dachten dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat de ploeg uit New York tegen de vriend van Dunne speelde (4-3 voor de Mets). Op deze manier toonde ze respect voor Skenes.

Sports Illustrated models Camille Kostek, Ellie Thumann, Xandra & Livvy Dunne are on hand at Citi Field pic.twitter.com/788sqUfm0N — SNY Mets (@SNY_Mets) May 12, 2025

Dunne en de andere drie hielden het niet alleen bij ballen gooien, er werden ook de nodige plaatjes geschoten. Kostek, Pohl en Thumann gingen nog op de foto met spelers Mark Vientos, Tyrone Taylor, en Huascar Brazobán, maar dat sloeg Dunne over. Later plaatste ze nog een seflie vanuit een skybox.

Dunne stond net als Kostek een keer op de cover van de Swimsuit Edition van het populaire tijdschrift van Sports Illustrated.

Moeilijke keuze gemaakt

Dunne maakte naam als influencer, maar was ook een verdienstelijk turnster. Dat deed ze doorgaans niet op grote toernooien, maar op de Universiteit van Louisiana State. Wel deed Dunne enkele keren mee met de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Maar onlangs kondigde ze haar afscheid aan. "Turnen, je hebt een plaats in mijn hart en dat zal altijd zo blijven. Je hebt me gevormd tot de persoon die ik nu ben. Je hebt herinneringen en vriendschappen gecreeërd, die een leven lang meegaan. Je was mijn eerste liefde", schreef ze.

De Amerikaanse groeide op met name Instagram (5,3 miljoen volgers) en TikTok (8 miljoen volgers) uit tot een superster. Haar enorme populariteit leverde haar ook een mooi zakcentje op, want ze onthulde in een interview dat ze ooit meer dan een half miljoen dollar kreeg om een product aan te prijzen in een bericht op een van de platformen.