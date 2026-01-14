Groot verdriet in de Zwitserse wintersportwereld. Het tragische nieuws kwam naar buiten dat voormalig olympiër Ueli Kestenholz op 50-jarige leeftijd om het leven is gekomen bij wat hij het liefst deed. De snowboarder kwam terecht in een lawine en overleed later in het ziekenhuis.

De Zwitser deed in 1998 mee aan de Olympische Spelen in het Japanse Nagano. Later was hij er ook bij in Salt Lake City (Verenigde Staten) en Turijn (Italië). Na 2006 stopte hij met zijn actieve carrière, waarin hij ook twee keer wereldkampioen snowboardcross werd. Toch bleef het avontuurlijke bij Kestenholz, wat hem uiteindelijk fataal werd.

Snowboardkampioen overleden door lawine

Zo ging hij afgelopen zondag snowboarden met een vriend in het bergdal Lötschental. Op 2400 meter hoogte ontstond om onduidelijke redenen een lawine, waarna Kestenholz bedolven raakte onder de sneeuw. Zijn vriend kon hem daaruit bevrijden, waarop hij naar het ziekenhuis werd gevlogen. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Swiss-Ski und die Snowboard-Community trauern um Ueli Kestenholz. Der erste Schweizer Olympia-Medaillengewinner in einer Snowboard-Disziplin ist bei einem Lawinenunglück im Alter von erst 50 Jahren ums Leben gekommen.



Nachruf: 👉 https://t.co/5MkZdQMuTC



Archivfoto (2006):… pic.twitter.com/hxsMlX4EpD — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 13, 2026

"Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie en dierbaren van Ueli," aldus Peter Barandun, voorzitter van de Zwitserse skibond. Kestenholz laat een vrouw en twee kinderen achter: zoons van 17 en 9.

Avontuurlijk leven

Op zijn Instagram-account plaatste recent hij onder andere een filmpje van hemzelf terwijl hij aan het paragliden was. Kestenholz landde op bevroren meren in de buurt van St. Moritz. "Om te genieten van die zeldzame momenten waarop de wonderen der natuur samenvallen, moet je bereid zijn alles te laten vallen en te gaan!", schreef hij.

Olympisch brons in Nagano

Kestenholz eindigde in 1998 op het podium bij de Winterspelen van Nagano. Op de reuzenslalom werd hij derde achter de Canadees Ross Rebagliati en Thomas Prugger uit Italië. Thedo Remmelink, de Nederlandse vertegenwoordiger in deze discipline, begon destijds als vijftiende aan de tweede afdaling langs de poortjes en verbeterde zich behoorlijk. De tiende plek was zijn eindstation, op ruim drie seconden van de winnaar.