NBA-ster Paul George zien we voorlopig niet meer terug op een basketbalveld. De sterspeler van Philadelphia 76ers heeft een mega-schorsing gekregen wegens drugsgebruik. George trekt daarvoor het boetekleed aan.

"De afgelopen jaren heb ik het belang van mentale gezondheid benadrukt, en tijdens mijn recente behandeling voor een eigen probleem heb ik de fout gemaakt om een ​​verkeerd medicijn in te nemen", aldus George (35), die 25 wedstrijden moet missen, in een verklaring aan ESPN. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en bied mijn excuses aan de Sixers-organisatie, mijn teamgenoten en de fans van Philadelphia voor mijn slechte beslissingen in dit proces."

De schorsing van George gaat zaterdagavond in, wanneer de 76ers het opnemen tegen New Orleans Pelicans. "Ik focus me erop deze tijd te gebruiken om ervoor te zorgen dat mijn lichaam en geest in optimale conditie zijn om het team te helpen wanneer ik terugkeer", verzekert hij.

Dure speler geschorst

De afwezigheid van George is een hard gelag voor de Sixers. Zij moeten het in een cruciale fase van het seizoen doen zonder een van hun steunpilaren. De veteraan George was dit seizoen in 27 wedstrijden gemiddeld goed voor 16 punten, 5.1 rebounds en 3.7 assists. Philadelphia 76ers staat net aan de goede kant van de streep voor de play-offs. Het team staat zesde in de Eastern Conference en heeft daarmee virtueel het laatste ticket in handen.

Breaking: 76ers forward Paul George has been suspended 25 games for violating the league's anti-drug policy, the NBA announced. pic.twitter.com/vVVn7niPGW — ESPN (@espn) January 31, 2026

Op 25 maart kan hij weer spelen, dan zijn er nog tien wedstrijden te gaan in de NBA. George zit momenteel in zijn tweede contractjaar bij Philadelphia. Hij tekende in 2024 een vierjarige verbintenis die hem liefst 211 miljoen dollar gegarandeerd oplevert. Daar gaat nu een hap uit; de 35-jarige raakt zo'n 11 miljoen aan contractgeld kwijt.

Gezicht van de NBA

George is al jarenlang een van de boegbeelden van de NBA en geldt als een van de beste two-way players (aanvallend en verdedigend goed). Hij werd gedraft door Indiana Pacers in 2010. Daar verbleef hij zeven seizoenen, waarna hij aan een reis door de VS begon. Vervolgens kwam hij uit voor Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers en nu dus Philadelphia 76ers. Hij werd negen keer verkozen als All-Star, een titel won hij niet. Wel won hij in 2016 goud met zijn land op de Olympische Spelen.