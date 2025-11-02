De finale van de World Series kreeg een gedroomd einde met een zevende en allesbeslissende wedstrijd tussen de Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. Zondagnacht om 01.00 uur Nederlandse tijd was het eindelijk zover en werd de winnaar gekroond na een historische reeks.

De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben voor het tweede jaar op rij de World Series gewonnen, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Dodgers wonnen in Toronto het zevende en beslissende duel met Toronto Blue Jays met 5-4. Een zevende duel was nodig nadat de titelverdediger uit LA een dag eerder de stand in de onderlinge duels op 3-3 had gebracht in een best-of-seven-serie.

25 jaar oud record

Los Angeles Dodgers is het eerste team dat erin is geslaagd de titel met succes te verdedigen sinds New York Yankees dat zelfs twee keer op rij deed in 1999 en 2000. De Blue Jays waren 32 jaar geleden voor het laatst de beste in de World Series. De honkbalclub uit Canada won in 1992 en 1993 de World Series twee keer op rij, maar haalde daarna nooit meer de eindstrijd.

Geschiedenis geschreven

Eerder in de serie leek het erop dat de Dodgers makkelijker aan het langste eind zouden trekken. De derde wedstrijd ging de geschiedenisboeken in. Het werd het langste duel ooit in de World Series en was pas na achttien innings en bijna zeven uur speeltijd klaar. Omdat de Dodgers die bijzondere partij over de streep trokken, was de verwachting dat ze de 2-1 voorsprong over de streep zouden trekken. Toronto Blue Jays richtte zich echter zeventien uur later op en trok de stand weer naar 2-2. De Canadezen kwamen zelfs weer op voorsprong (3-2), maar zagen de laatste twee duels naar de Dodgers gaan.

Extra innings, Dodgers met de schrik vrij

In het beslissende finaleduel in Toronto kwam de regerend kampioen terug van een 3-0- en 4-2-achterstand. In de negende inning zorgde een homerun van Miguel Rojas voor een gelijke stand, waardoor de finale nog wat langer doorging. In de elfde inning zette Will Smith de Dodgers met een homerun voor het eerst op voorsprong, waarna de Japanner Yoshinobu Yamamoto met goed pitchwerk de titel veiligstelde.

'Ik kan eindeloos doorgaan'

De 27-jarige Yamamoto werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale. Zijn landgenoot Shohei Ohtani, de vedette van de ploeg, kwam in het laatste duel niet tot scoren. "Ik kan eindeloos doorgaan over de geweldige acties en prestaties. Dit is een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit deel van heb uitgemaakt. En de Blue Jays gaven ook alles wat ze hadden. Het is echt een topploeg", zei Dodgers-coach Dave Roberts.