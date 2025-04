'Meest sexy hockeyster ter wereld' laat niets aan de verbeelding over in gewaagde outfit

De Canadese ijshockeyster Mickayla Demaiter staat tegenwoordig het meest bekend om haar werk als influencer. De 'meest sexy ijshockeyster ter wereld' postte op haar Instagram een reeks foto's met een nietsverhullende wintersportoutfit.

Demaiter trakteerde haar volgers op een reeks foto's waarin ze een set ski's vast heeft. Ze poseert in een skipak, maar de outfit lijkt niet helemaal geschikt voor op de piste. Demaiter besloot alleen in het onderste gedeelte van het pak te poseren voor de foto. Bij haar post zette de Canadese de tekst: 'Een set met foto's om te bewijzen dat engelen dus wel echt bestaan'. Demaiter pakte al bijna 62.000 likes op haar foto en meer dan 1500 reacties.

IJshockey

Inmiddels is de influencercarrière van Demaiter hetgene waar de meeste focus op ligt. De eerste liefde van de Canadese blijft echter het ijshockey. Ze speelde tot haar negentiende als keepster bij de Bluewater Hawks.

Op haar negentiende moest de ijshockeyster geopereerd worden aan haar knie. Uiteindelijk bleek het niet meer te gaan en moest ze haar liefde opgeven. In een Instagrampost liet ze destijds weten: "Het is tijd om ijshockey vaarwel te zeggen. Het is tijd om de bladzijde om te slaan en verder te gaan naar het volgende hoofdstuk van mijn leven, voor het eerst zal jij niet mijn belangrijkste focus zijn. Ik kijk uit naar de toekomst omdat alles wat je me hebt geleerd me in staat zal stellen om succesvol te zijn.”

Influencer

Haar keuze om influencer te worden heeft Demaiter in ieder geval nog geen windeieren gelegd. Zo heeft ze inmiddels meer dan 3.2 miljoen volgers op Instagram en bereiken haar foto's fans van over de hele wereld. Op haar pagina is te zien dat ze regelmatig mooie tripjes maakt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de Malediven.