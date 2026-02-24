De Amerikaanse ijshockeyvrouwen hebben een huldiging bij president Donald Trump geweigerd. Volgens de officiële lezing komen de atletes niet, vanwege een gebrek aan tijd. De ijshockeymannen zijn ook uitgenodigd om naar het Witte Huis te komen.

Trump belde zondagavond met de ijshockeymannen nadat zij de finale van de Olympische Winterspelen wonnen. Daar nodigde hij de atleten uit voor een huldiging bij de State of Union. Toen Trump de atleten uitnodigde, deed hij ook gelijk een belofte voor de vrouwen. "Ik moet vertellen dat we ook de vrouwen uit moeten nodigen, dan weten jullie dat. Als ik het vrouwenteam niet uitnodig, dan word ik waarschijnlijk afgezet", grapte Trump richting de mannen nadat ze goud wonnen op de Spelen.

Congratulations to our great U.S.A. Ice Hockey team. THEY WON THE GOLD. WOW! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/OHPLsdO2NC — The White House (@WhiteHouse) February 22, 2026

Afwijzing van de vrouwen

De ijshockeyvrouwen kregen dit ook te horen, maar wezen de uitnodiging al vrij snel af. "Wij zijn erg dankbaar voor de uitnodiging om onze gouden medaille te vieren en we zijn erg blij met de waardering voor de enorm knappe prestatie van de atleten", zo vertelde een woordvoerder van de ijshockeybond in de Amerikaanse media. "Het is voor de vrouwen echt een eer om meegenomen te worden in de uitnodiging en de waardering."

De woordvoerder komt echter ook met een duidelijk antwoord, de ijshockeyvrouwen gaan het qua tijd niet redden om langs het Witte Huis te komen. "Door de timing en de eerder geplande professionele verplichtingen na de Olympische Winterspelen, is het voor de vrouwen niet mogelijk om langs te komen op het Witte Huis." Het is dus niet bekend of de mannen wel aan de uitnodiging van Trump gehoor zullen geven.

FBI-chef

In Amerika was er eerder al veel te doen over het gedrag van FBI-chef Kash Patel tijdens en na de ijshockeyfinale. Hij stond bier te drinken en mee te feesten met de ijshockeyers nadat zij hun gouden medaille wonnen. Later bleek dat de FBI verschillende belangrijke keuzes maakte op veiligheidsgebied voor de Verenigde Staten, terwijl chef Patel in Milaan feest aan het vieren was