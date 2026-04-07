Schaatsicoon Anni Friesinger moet haar Nederlandse man Ids Postma vaak missen in hun langeafstandsrelatie. Maar na het paasweekend komt het hele gezin weer bij elkaar voor een bijzondere periode. Hun dochters zetten namelijk een mooie stap in hun sportcarrière.

De Duitse ex-topschaatsster woont samen met haar dochters Josephine en Elisabeth in Salzburg, terwijl haar man en de vader van hun kinderen in Nederland woont. Ook Pasen vierden ze gescheiden van elkaar, vertelt Friesinger op Instagram. Maar binnenkort zal het koppel herenigd zijn.

"Ons paasweekend was nogal atypisch, maar net als voorgaande jaren stond het in het teken van sport", schrijft de 49-jarige. "Natuurlijk staat familie voorop; we nemen even vrij van het werk, genieten van de rust en het lenteweer, maar we delen ook dezelfde passie voor ijshockey."

Wereldkampioenschap

De dochters van Friesinger en Postma blinken net als hun ouders vroeger namelijk ook uit op het ijs, maar niet met langebaanschaatsen. Ze ijshockeyen op hoog niveau en komen deze week in actie op het WK in Zell am See.

"Elisabeth speelt met het U13-team en heeft na een aantal spannende wedstrijden succes geboekt", legt Friesinger uit. Bij het vervolg van het toernooi neemt ook Postma plaats op de tribune. "Ids sluit zich morgen bij ons aan en Josephine geeft alles met haar U15-team vanaf woensdag."

Verder meldt Friesinger dat ze lekker in de zon heeft gezeten met Pasen. "Ik heb ook een kleurtje gekregen", deelt ze met een selfie van haar zongebruinde gezicht.

Indrukwekkende schaatscarrière

Friesinger werd in haar schaatscarrière drie keer olympisch kampioen. Ze won in 2002 goud op de 1500 meter in Salt Lake City en in 2006 en 2010 pakte ze de titel op de ploegenachtervolging. Ze won ook liefst twaalf gouden plakken tijdens de WK afstanden tussen 1998 en 2009. Ze werd drie keer wereldkampioene allround en won eenmaal de wereldtitel sprint.

Postma heeft ook een glansrijke schaatscarrière achter de rug. Hij won tijdens de Winterspelen in 1998 in Nagano goud op de 1000 meter en zilver op de 1500. Hij is tweevoudig wereldkampioen allround en won drie gouden medailles op de WK afstanden.