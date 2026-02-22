De Verenigde Staten pakten zondag de allerlaatste olympische gouden medaille. Na een titanenstrijd ging de ijshockeyfinale naar de Amerikanen. Jack Hughes maakte in extra tijd de winnende treffer tegen buurland Canada. Even daarvoor werd hij flink toegetakeld.

In reguliere speeltijd kwamen de Verenigde Staten op voorsprong door een doelpunt van Matt Boldy. De gelijkmaker kwam van de stick van Cale Makar. In overtime maakte Hughes de VS voor het eerst sinds 1980 olympisch kampioen.

Einde aan lange droogte

De Verenigde Staten begonnen het sterkst aan de wedstrijd. Na zes minuten was het Boldy die de score opende. De linkshandige speler wist op snelheid een tegenstander af te houden en met zijn backhand af te werken. Canada kwam beter in het spel, maar kreeg kort voor het eind van de eerste periode een tijdstraf van twee minuten voor het met de stick haken van een Amerikaan.

In de tweede periode kreeg Canada meerdere grote kansen. Connor McDavid miste één op één met de Amerikaanse doelman Connor Hellebuyck, die uitstekend speelde. Even later wist Canada een situatie met twee man meer op het ijs niet te benutten. Kort voor het eind van de tweede periode beloonde Makar het goede spel van de Canadezen met een fraai schot in de linkerbovenhoek van de Amerikaanse goal: 1-1.

Ook in de derde en laatste periode was het eenrichtingsverkeer in de Santagiulia Ice Hockey Arena. Kans na kans van de Canadezen werd gekeerd door Hellebuyck. In de slotfase kregen beide ploegen een manmeersituatie die ze niet wisten te benutten. In de verlenging, waarin elk doelpunt de wedstrijd beslist, maakte Hughes de VS voor het eerst in 46 jaar olympisch kampioen.

Tanden rapen

Tussen de feestvreugde kon Hughes op zoek naar zijn voortanden. Die raakte hij namelijk kwijt eerder in de finale. De Amerikaan kreeg keihard een stick van een Canadese tegenstander in zijn gezicht. Hij had het er allemaal voor over. "Dit draait allemaal om ons land. Ik hou van de VS, ik hou van mijn teamgenoten. Het is ongelofelijk. De broederschap binnen USA Hockey is zo sterk", glunderde hij na afloop.