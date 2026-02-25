De Amerikaanse ijshockeyploeg zorgde voor groots succes door voor het eerst in decennia weer eens goud te pakken op de Olympische Spelen. Bij terugkomst in de Verenigde Staten wachtte hen een groots onthaal door president Donald Trump. Die kon het natuurlijk niet laten om ook zichzelf een schouderklopje te geven.

Bijna vijf decennia heeft Amerika moeten wachten op ijshockeygoud. In 1980 wonnen de Verenigde Staten voor het laatst goud. Dat was toen bij de Winterspelen in eigen land, in Lake Placid. Het was bovendien het enige toernooi waar de Nederlandse ijshockeyers aan zouden deelnemen.

Droomfinale

Met een sterrenensemble, door het feit dat er voor het eerst sinds 2014 weer NHL-spelers mee mochten doen, begon Amerika aan een droomfinale tegen buurland Canada. Uiteindelijk wonnen ze met 2-1 door een doelpunt in overtime en door de uitblinkende goalie Connor Hellebuyck.

Toespraak Trump

Bij de terugkeer van de ploeg in eigen land werden ze ontvangen bij de State of the Union, een jaarlijkse toespraak in het congres. Daar kregen de ijshockeyers minutenlang een staande ovatie, en introduceerde president Trump hen op kenmerkende wijze.

"Ons land wint weer eens", begint Trump. "Sterker nog, we winnen zo veel dat we eigenlijk niet weten wat we ermee aan moeten." De Verenigde Staten waren in Italië goed voor een tweede plek op de medaillespiegel, met 33 medailles waarvan 12 keer goud, achter het ultieme wintersportland Noorwegen.

'We winnen te veel'

"Mensen zeggen mij, meneer de president, we winnen te veel. We kunnen het niet meer aan, we zijn niet gewend aan winnen in ons land. Voordat u kwam, verloren we altijd, maar nu winnen we te veel", aldus Trump die zichzelf dus ook een klein schouderklopje gaf.

"En ik zei: nee, nee, nee. Jullie gaan weer winnen, groots winnen, groter dan ooit. En als bewijs, hier bij ons vandaag. Een groep winnaars die de hele natie trots heeft gemaakt. Het gouden olympische mannen-ijshockeyteam", kondigt de republikeinse president de binnenkomst van de gouden mannen aan.

Onderscheiding

Voor doelman Connor Hellebuyck kwam er zelfs nog een extra verrassing. Door zijn waanzinnige optreden in de finale, waarin hij tot liefst 41 reddingen kwam, wordt hij binnenkort door Trump onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. "De allerbeste atleten hebben die gekregen. En Connor verdient die", besluit Trump.

Vrouwenploeg

Eerder was er nog commotie rond de vrouwenploeg. Zij sloegen een uitnodiging af, wat tot veel rumoer leidde. Uiteindelijk bleek dat het slechts niet mogelijk was door logistieke problemen. Ook zij pakten goud tegen Canada, en zullen later op bezoek gaan bij de president.