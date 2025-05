'Meest sexy ijshockeyster ter wereld' breekt het internet met nieuwe pikante fotoshoot

Mikayla Demaiter besloot onlangs haar ijshockey-carrière vaarwel te zeggen en zich vol te storten op het model zijn. Dat heeft haar tot nu toe geen windeieren gelegd, want de Canadese breekt met bijna elke Instagram-post het internet door haar bijzondere looks.

Demaiter begon haar carrière in de Canadese Hockey League als keepster van de Bluewater Hawks. Ze was een grote toekomst als speelster toebedeeld, maar op haar negentiende sloeg het noodlot toe. Demaiter moest door een blessure aan haar knie de schaatsen aan de wilgen hangen. De Canadese zocht daarna naar een nieuwe passie om zichzelf op te storten en dat werd het modellenwerk. Een bijbaan waar ze al langere tijd mee bezig was.

In een Instagrampost liet ze destijds weten: "Het is tijd om ijshockey vaarwel te zeggen. Het is tijd om de bladzijde om te slaan en verder te gaan naar het volgende hoofdstuk van mijn leven, voor het eerst zal jij niet mijn belangrijkste focus zijn. Ik kijk uit naar de toekomst omdat alles wat je me hebt geleerd me in staat zal stellen om succesvol te zijn.”

Miljoenen volgers

Inmiddels is Demaiter 25 en is haar modellencarrière als een komeet omhoog geschoten. De Canadese heeft meer dan drie miljoen volgers op Instagram en ze doet samenwerkingen met allerlei verschillende grote bedrijven. Ook is Demaiter soms te zien in campagnes en ging ze al meermaals viraal met haar, vaak ietwat pikante, foto's. Onder haar foto's zijn vaak lovende reacties te vinden. Zo noemde ze zichzelf laatst 'het achtste wereldwonder'.

Haar laatste foto is weer een voorbeeld van hoe viraal Demaiter kan gaan. De oud-ijshockeyster was donderdag jarig en postte een kiekje in een zwart met geel en groene bikini. Demaiter zette erbij: 'Merry Mikaylas iedereen, heb een fijne dag om het te vieren', doelend op haar verjaardag.

Onder haar foto reageren veel fans, maar ook goede vriendinnen. Zo zegt een van haar vrienden: 'Fijne verjaardag koningin. We zijn allemaal heel erg blij dat je geboren bent.' De post van Demaiter pakte in een dag al meer dan 64000 likes op haar foto.