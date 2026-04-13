De marathon van Rotterdam was een sportief feestje. Zowel toplopers als amateurs gingen op pad met gezonde ambities en lieten zich toejuichen door de meute langs de weg. Maar er waren ook pechvogels die een rampdag beleefden.

Jens Vanhellemont (34) uit Antwerpen bijvoorbeeld, die naar Rotterdam was gereisd met het plan om een tijd van onder de drie uur te lopen. De benen voelden goed bij de Belg en met nog 250 meter te gaan leek er op de Coolsingel niets meer mis te kunnen gaan: Vanhellemont zou zijn doel bereiken. Toch lukte het niet, want plots kon hij geen stap meer zetten.

Gek gevoel

In gesprek met het Algemeen Dagblad legt hij uit wat hem overkwam: "Het was een heel gek gevoel. Alsof mijn benen ineens verlamd waren. Mijn lichaam zei: ‘stop maar’. Ik ben in elkaar gezakt, op de grond gevallen."

Een vriend en een voor hem onbekende andere deelnemer hielpen Vanhellemont uiteindelijk toch over de streep. Zonder hun steun had hij vermoedelijk geen centimeter meer vooruit kunnen komen. "Je ziet mijn benen nog een soort meetrappen, maar ik kon er niet meer op staan", legt hij uit als hij de beelden zelf heeft teruggezien.

EHBO

Na zijn finish, in 3 uur en 48 seconden, werd hij opgevangen door de mensen van de EHBO. Ze hebben al snel door dat hij een hitteberoerte heeft. Hij zegt: "Ik had een temperatuur van 39,7 graden. Terwijl ik geen enkele drankpost heb overgeslagen en ook sponsen heb gebruikt."

Hij is zijn makker en de andere loper zeer dankbaar voor hun ondersteuning. Toen hij later de uitslagenlijst bekeek, besefte hij dat die deelnemer door hulp te verlenen ook boven de 3 uur was geëindigd. "Ik vraag me af of ik hetzelfde had gedaan", zegt hij eerlijk. "Ik zou hem graag persoonlijk bedanken."

Winnaar

Guye Idemo Adola heeft de 45e editie van de marathon van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Ethiopiër finishte op de Coolsingel in een tijd van 2.03.54. Lang leek de Belg Bashir Abdi op weg naar zijn derde overwinning in Rotterdam in een nieuw parcoursrecord (2.03.36), maar de houder van het Europese record en het parcoursrecord moest een kilometer voor de finish vanwege fysiek ongemak inhouden en slaagde er niet in.

De Ethiopiër Tesfaye Deriba werd tweede (2.04.15). Abdi moest genoegen nemen met een derde plaats in 2.04.18.