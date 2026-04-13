De marthons van Rotterdam en Parijs mochten zich in de warme belangstelling verheugen van flink wat Nederlandse (ex-)topschaatsers. Onder anderen Marcel Bosker en Thomas Krol wisten flinke indruk te maken. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As begrijpen er niks van.

"Thomas Krol liep een tijd van 2.53,37", begint Hoog vol bewondering in de podcast die ze speciaal voor Sportnieuws.nl elke week opneemt met oud-ploeggenote Van As. "Hij heeft zijn tijd van vorig jaar verbeterd, dus die heeft ook niet stilgezeten.” Van As is vol lof over de 33-jarige oud-schaatser: “En ook goed verbeterd hè. Zes minuten!"

"Erben Wennemars heeft hem trouwens niet helemaal uitgelopen", zegt Hoog over een andere oud-schaatser (50) die al jaren indruk maakt met zijn hardloop- en hyrox-prestaties. "Die was vooral lekker interviews aan het houden. Maar hij was er natuurlijk ook weer bij. Dat is onze Sporty Spice. Die moet natuurlijk altijd bij dit soort events aanwezig zijn."

Olympisch schaatser

Het waren niet alleen voormalig schaatsers die de hardloopschoenen aantrokken in Rotterdam. Ook Marcel Bosker was van de partij. "Hij heeft gelopen, net als zijn vrouw Melissa Wijfje", weet Hoog over het schaatskoppel. "Die deden voor het eerst mee. Marcel Bosker, gewoon in een Olympisch jaar. Die heeft net de Olympische Spelen achter de rug en dan gaat hij even een marathon rennen..."

Van As: “Ja, maar best wel chill. Dan ben je nog lekker fit. Hij rende een tijd van 2.59, onder de drie uur dus. Ik bedoel, dan ren je hard hoor! Maar ik ben benieuwd, heeft zijn vrouw ook die tijd gerend? Of iets langzamer?" Hoog weet het: “Die liep 4.47. Wel een stuk langzamer.” Van As: “Het is een stuk langzamer, maar nog steeds knap hoor. Even serieus, nog steeds knap. Waanzinnig." Hoog: “Ja mega knap, hallo hé. Ik doe het haar niet na.”

Robin Groot

"Voormalig topschaatser Robin Groot, die op best wel jonge leeftijd haar carrière topsportcarrière stop heeft gezet, deed mee aan de marathon in Parijs", zegt Hoog over de 25-jarige. "Met een tijd van 3.56,23. Dus ja, die schaatsers, die zijn daar wel goed in, in die marathons rennen."

'Oudere mensen kwaal'

"Ik vind het wel grappig", reageert Van As. " Je zou dan denken dat het de schaatsers van de lange afstanden zijn. Maar Thomas Krol en Erben zijn sprinters. Wat is dat dan hè?”

Hoog: “Ja, het is sowieso wel een oudere mensen kwaal. Dat als je op een gegeven moment richting de 35, 40 jaar gaat, dat je dan denkt nou, dan doe ik maar gewoon even aan een marathon mee. Het zijn niet per se heel veel jonge mensen die daaraan meedoen.” Van As (42) snapt er helemaal niks van: “Dan ben je toch niet wijs, als je dat denkt?”

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.