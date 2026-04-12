Mikky Keetels heeft zondag haar eerste nationale marathontitel veroverd. De stewardess van KLM finishte lachend en met een sprongetje over de finish op de Coolsingel. Een bijzonder moment voor de Schijndelse, die hardlopen combineert met een fulltime baan in de lucht.

Keetels gold vooraf als een van de favorieten voor de Nederlandse titel en maakte die rol meer dan waar. Vanaf de eerste meters liep ze aan de leiding bij de Nederlandse dames en die positie heeft ze geen seconde uit het oog verloren. Na 42,195 kilometer eindigde ze op de achtste plek in het algemeen, op ruime afstand van de razendsnelle winnares Mekides Shimeles uit Ethiopië, die het veertien jaar oude parkoersrecord verbrak.

'Echt bizar, het ging zo lekker'

Haar doelstelling was een tijd onder de 2:30, maar met 2:30.42 haalde ze die net niet. De Schijndelse trok zich er echter niets van aan na afloop. "Scheelt me echt allemaal geen reet. Die paar seconden kunnen me gestolen worden", lachte ze na de finish bij de NOS.

Over haar race was ze ronduit enthousiast. "Echt bizar, het ging zo lekker. Bij de 20 kilometer voelde ik me zo comfortabel, het ging echt top." Het publiek in Rotterdam droeg haar daarin mee. "Echt niet normaal, echt kippenvel. Iedereen roept je naam."

Van stewardess naar Olympische Spelen?

De voorbereiding was verre van ideaal. Keetels vloog dit weekend over uit Buenos Aires, stapte snel van Schiphol op naar Rotterdam voor een persmoment en stond de volgende dag gewoon aan de start. Ze traint nog altijd zonder coach en stippelt haar routes overal ter wereld zelf uit. Na haar verrassende bronzen medaille in Amsterdam afgelopen najaar sloot ze zich wel aan bij een management. "Het is heel fijn dat zij ook echt op persoonlijk vlak kijken wat ik nodig heb. Dat is wel echt het begin van iets serieuzers."

Die volgende stap heeft een duidelijk doel: de Olympische Spelen van 2028. Keetels staat voorlopig veertiende op de Nederlandse ranglijst aller tijden, met gepaste afstand op toploopsters als Anne Luijten, Nienke Brinkman en Sifan Hassan. Maar de lijn is duidelijk omhoog. En zondag eindigde het avontuur in Rotterdam zoals het hoort. "Voor nu eindigt het straks met een feestje."

Marathon van Rotterdam

Bij de mannen ging de zege verrassend naar de Ethiopiër Guye Adola, die zich uit geslagen positie terugvocht nadat favoriet Bashir Abdi in de laatste kilometer even moest inhouden met kramp. Ook onder de schaatsers en oud-schaatsers werd hard gelopen: Thomas Krol finishte als snelste in 2:47:44, terwijl actief schaatser Marcel Bosker direct bij zijn debuut onder de drie uur dook met 2:59:25.