Wie tijdens de Amsterdam Marathon goed heeft opgelet, zag een aantal bekende Nederlandse sporters passeren. Zo debuteerde Tom Dumoulin met een waanzinnige tijd op de marathon, baarde ook Erben Wennemars opzien en liep op de halve marathon Sven Kramer een razendsnelle tijd. Zij krijgen complimenten van een andere ex-topsporter die ook aanwezig was.

Want ook Ellen Hoog, tweevoudig olympisch kampioene met de hockeysters, was van de partij. Zij rende op de halve marathon verdienstelijk naar een tijd in de 1.40, en dat terwijl ze flink ziek was geweest. Die dag had ze echter ook oog voor de sportprestaties van haar ‘collega’s’, zo blijkt in gesprek met Sportnieuws.nl.

Benieuwd naar benen Tom Dumoulin

En die waren er volop. Sven Kramer liep de halve marathon liefst dertien minuten harder dan Hoog. En Tom Dumoulin maakte het tijdens zijn debuut op de 'echte' marathon helemaal bont. De Limburger rende onder de 2.30. Hoog neemt haar hoed af voor de ex-schaatser en ex-wielrenner. "Sven en Tom hebben natuurlijk een duurconditie, dus ik begrijp wel dat ze er goed in zijn. Voor Tom is het wel anders, want fietsen is veel zachter voor je lijf. Ik ben benieuwd hoe hij zich vandaag voelt."

Bij Hoog is er deze maandag namelijk sprake van 'bovengemiddeld veel' spierpijn na haar halve marathon van zondag. Ze moest immers behoorlijk diep gaan op die afstand. Op de marathon was er nog een andere grote naam die indruk maakte: Erben Wennemars. De 49-jarige oud-schaatser besloot dit weekend pas om tóch maar mee te doen en liep doodleuk een record: 2:47;37.

Na afloop straalde hij van geluk. Hoog snapt dat wel, want ook volgens haar is het een bizarre prestatie. "Erben is natuurlijk gewoon een machine. Die bedenkt zich gewoon in het weekend dat hij de hele wilt lopen en doet dat dan ook gewoon..."

Wennemars en Dumoulin verschenen na hun knappe prestatie ook nog voor de camera's van Sportnieuws.nl. Wennemars genoot ook op dat moment nog zichtbaar. "Dit is fantastisch, echt te gek gewoon." Dumoulin vond het ook prachtig, maar na een zwaar tweede deel verging het lachen hem toch vrij snel. "Het was een hel. Het begon heel mooi en de eerste helft vond ik schitterend. Toen liep het lekker. Maar op een gegeven moment begon alles te verkrampen, toen werd het een gevecht naar de finish."