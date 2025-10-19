Onze hoofdstad stond zondag volledig in het teken van de Amsterdam Marathon, met onder anderen Tom Dumoulin aan de start. Ook de halve marathon werd gelopen, waaraan verschillende bekende atleten deelnamen.

Zo waagde Sven Kramer zich aan de 21.1 kilometer. Waar hij vroeger met de nodige snelheid over het ijs gleed, liep hij vandaag met een prima vaart over de wegen en straten van Amsterdam.

Hij startte om 13:30, en nog geen anderhalf uur later was de voormalig schaatser alweer klaar. Hij deed er om precies te zijn één uur, 27 minuten en 54 seconden over. Met een gemiddelde snelheid van vier minuten en tien seconden per kilometer liet Kramer zien dat hij nog steeds fit is.

Ellen Hoog

Ook voormalig hockeyster Ellen Hoog liet tijdens de halve marathon zien dat ze niet stil is blijven zitten na haar hockeypensioen. Ze deed er een klein kwartiertje langer over dan Kramer, maar met een tijd van 01:40.00 leverde Hoog een uitstekende prestatie. Hoog deelde namelijk zaterdag op haar Instagram-story dat ze niet honderd procent fit was, wat haar eindtijd alleen maar knapper maakte.

i @ellen_hoog op Instagram.

42.2 kilometer

Waar Hoog en Kramer de 21.1 kilometer liepen, was het eerder op de dag de beurt aan Tom Dumoulin om de volledige marathon te lopen. Vooraf had hij het doel om onder 02:30:00 te eindigen. Op de helft van de afstand beloofde zijn tijd van 01:09.09 veel goeds. Vlak hierna kwam hij ineens in beeld bij de livestream van de NOS.

De voormalig wielrenner kreeg het echter steeds zwaarder, maar desondanks wist hij zijn doel te behalen. Zijn eindtijd werd 02:29,21, ruim een halve minuut onder wat hij wilde.

Erben Wennemars

Ook schaatsicoon Erben Wennemars liep 42.2 kilometer. De 49-jarige ex-topschaatser deed het zelfs zo goed, dat hij tot zijn verbazing zag dat hij een persoonlijk record van 02:47,37 had gelopen. Na afloop stond hij te glunderen van geluk. "Dit is fantastisch, echt te gek gewoon", zei hij tegen Sportnieuws.nl na de finish.

Podcast

Wennemars haalt wel vaker het nieuws met zijn fitheid. Eerder deze week besprak Ellen Hoog samen met oud-hockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast EN Door nog hoe vader Erben zijn zoon Niels traint. Zo noemde Van As hem een soort 'stripfiguur' vanwege het feit dat hij zijn jongste zoon zo afpeigerde. Hieronder kan je de hele podcast luisteren.