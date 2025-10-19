Tom Dumoulin is blij als hij zondag in de auto terug naar huis zit en de rest van de dag zonder krampen kan doorkomen. Dat zei de 34-jarige ex-wielrenner tegen Sportnieuws.nl nadat hij zijn debuut op de marathon had beleefd. Als 'ex-topsporter' en nu fervent hardloper had hij zichzelf een ambitieus doel gesteld. Dat hij in zijn missie geslaagd is, mag volgens hem zelf een wonder heten.

Dumoulin kwam over de streep in het Olympisch Stadion in een tijd van 2:29,21. Bijna tien seconden onder zijn gestelde doel van 2,5 uur. Zijn debuutmarathon in de hoofdstad kende twee totaal verschillende gezichten, zei hij tegen Sportnieuws.nl na afloop van zijn race. "Het was een hel", omschrijft hij lachend. "Het begon heel mooi en de eerste helft vond ik schitterend. Toen liep het lekker. Maar op een gegeven moment begon alles te verkrampen, toen werd het een gevecht naar de finish. Uiteindelijk loop ik een mooie tijd en vind ik het heel bijzonder om een keer gedaan te hebben."

'Stiekem vind ik dat wel mooi'

Op de vraag of die ervaring naar meer smaakt, kon en wilde de voormalig winnaar van de Giro d'Italia niet beantwoorden. "Voorlopig smaakt dit nog niet naar meer. Ik ben helemaal naar de kloten gelopen vandaag. Dus dat soort dingen moet je mij nog niet vragen. Ik ben wel tevreden, onder de 2,5 uur lopen was het doel. Ik had m'n race niet zo mooi ingedeeld, maar dat wist ik eigenlijk ook wel. Ik vind het stiekem ook wel mooi om hard te vertrekken en te kijken waar het schip strandt. Dat was halverwege al, toen moest ik mijn plan aanpassen."

'Die klappen zijn zo heftig'

Op die helft van de marathon van Amsterdam, na ruim 21 kilometer dus, kwam de man met de hamer om de hoek kijken en werd de marathon ineens een stuk minder leuk voor Dumoulin. "Ik was halverwege al heel blij als ik de finish zou halen. Het is totaal iets anders dan wielrennen. Die klappen die je bij een marathon moet opvangen zijn zo heftig... Dat ben ik helemaal niet gewend vanuit het fietsen. Ik heb echt m'n best gedaan qua voorbereiding en met dat gestelde doel moest dat ook wel."

Fiets van Sven Kramer

Nadat hij in een tijd van 1:09,09 de eerste helft had afgerond, kwam hij pontificaal in beeld bij de livestream van NOS. Met gebaren en een paar puffende zinnen verlangde hij weer terug naar de fiets. Wat bedoelde hij daar mee? Bij de NOS had hij na afloop nog een leuke anekdote. "Ik had Sven Kramer (schaatslegende, red.) gevraagd om een fiets neer te zetten halverwege. Daar stond hij te kijken. Hij stond er ook wel, maar de fiets was van het verkeerde merk. Mocht ik er niet op rijden", sloot Dumoulin ook dat interview met een lach af.