Erben Wennemars liep zondag, samen met een aantal andere oud-topsporters, mee in de marathon van Amsterdam. De prestatie die de oud-schaatser neerzette, bleef ook bij zijn oud-sportcollega's niet onder de radar.

In haar column in het Noordhollands Dagblad laat Kim Lammers weten erg veel respect te hebben voor de prestatie van Wennemars. De oud-schaatser liep de 42 kilometer in een prachtig persoonlijk record van 02:47,37. "Wat Erben doet, is eigenlijk niet normaal. Over een paar weken wordt hij vijftig en inmiddels heeft hij ook vijftig marathons gelopen. Daarnaast is hij ook Hyrox-atleet. Hoe verhoudt die explosieve training zich tot de lange adem van de marathon? Heeft het zijn tijd beïnvloed?"

Tegenover Sportnieuws.nl liet Wennemars ook al weten dat hij zelf erg trots is op zijn tijd. "Dit is fantastisch, echt te gek gewoon. Wat een mooie marathon is dit toch. Ik had echt geen enkele verwachtingen. Ik dacht onder de drie uur te gaan lopen, maar ik heb gewoon een pr gelopen. Ik heb nog nooit zo hard een marathon gelopen", vertelde een glunderende Wennemars aan de finish.

Tom Dumoulin

Ook de prestatie van Tom Dumoulin is Lammers niet ontgaan. De oud-wielrenner had het zwaar, maar ook hij liep de marathon uit in een prachtige tijd van 2:29,21. "Die blijkt dus ook vreselijk hard te kunnen rennen", concludeerde Lammers. "Zijn eerste halve marathon in Amsterdam liep hij in 1:10:04 en nu liep hij zijn eerste hele marathon. En hij finishte in een indrukwekkende tijd. Hij zegt geen nieuwe topsportcarrière te willen, maar geniet van de eenvoud van het hardlopen. Schoenen aan en gaan."

Tegenover Sportnieuws.nl had Dumoulin het vooral over hoe zwaar hij het had tijdens de 42 kilometer. "Het was een hel. Het begon heel mooi en de eerste helft vond ik schitterend. Toen liep het lekker. Maar op een gegeven moment begon alles te verkrampen, toen werd het een gevecht naar de finish. Uiteindelijk loop ik een mooie tijd en vind ik het heel bijzonder om een keer gedaan te hebben."