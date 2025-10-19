Schaatsicoon Erben Wennemars is een positivo eerste klas en kon zijn enthousiasme en trots op zichzelf dan ook niet verbergen toen hij over de finish was gekomen bij de marathon van Amsterdam. De 49-jarige ex-topschaatser zag tot zijn verbazing dat hij een persoonlijk record van 02:47,37 had gelopen. Na afloop stond hij te glunderen van geluk.

"Dit is fantastisch, echt te gek gewoon", zei hij tegen Sportnieuws.nl na de finish. "Wat een mooie marathon is dit toch. Ik had echt geen enkele verwachtingen." Aan die woorden zit een verhaaltje, want Wennemars besloot pas zaterdag zijn startbewijs aan te vragen. Vierentwintig uur later en een ervaring én persoonlijk record rijker, kan hij zijn prestatie nauwelijks bevatten. "Ik dacht onder de drie uur te gaan lopen, maar ik heb gewoon een pr gelopen. Ik heb nog nooit zo hard een marathon gelopen."

'Verschikkelijke afstand die altijd veel pijn doet'

En vooral de manier waarop hij ruim onder die drie uur bleef, stemt hem meer dan tevreden. Hij liep namelijk een zogeheten negatieve split, waarbij de tweede helft sneller was dan de eerste. "Als je het dan zo doet, dan is dat wel echt een feestje", geniet Wennemars senior nog na. "De marathon is normaal gesproken een verschrikkelijke afstand, eentje die altijd pijn doet en waar ik altijd kapot op ga. Maar als het dan een keer lukt, dan is dat een geweldig gevoel."

'Ik moest heel erg oppassen'

Ging het dan allemaal van het leien dakje bij Wennemars, vader van wereldkampioen Joep op de 1000 meter schaatsen? Nou nee, zo geeft hij eerlijk toe. "Na dertig kilometer (van de ruim 42, red.) kreeg ik kramp in beide kuiten. Dus ik moest heel erg oppassen dat ik niet te hard ging lopen, want dan schoot de kramp er in. Nu nog steeds. Dat is moeilijk, maar als het dan tóch lukt... Dan kom je dat iconische stadion binnen en zie je ook nog dat je een pr gelopen hebt. Dat is te gek, gaaf."

'Dat is heel gaaf'

Wennemars vond het ook mooi onderdeel te zijn van zo'n groot evenement, met 30.000 lopers en een veelvoud aan publiek langs de weg. "Ik vind dit soort evenementen fantastisch, want we doen het met z'n allen. En het is allemaal positief, iedereen zet een prestatie neer. Dat is heel gaaf. Dat ik daar onderdeel van mag zijn, vind ik mooi."