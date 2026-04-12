Zonder Abdi Nageeye en Khalid Choukoud zijn zondag tijdens de Marathon Rotterdam alle ogen gericht op Filmon Tesfu. De Nederlander werkte zich in nog geen twee jaar op tot de op een na snelste landgenoot ooit op de marathon. Zijn bijzondere verhaal spreekt boekdelen voorafgaand aan zijn eerste keer in Rotterdam.

Sinds Filmon Tesfu zijn beroep als lasser heeft losgelaten, is zijn progressie als marathonloper opmerkelijk. Hij liep eind vorig jaar in Valencia een tijd van 2.06.42 en klom daarmee op de eeuwige ranglijst van beste Nederlandse marathonlopers naar de tweede plaats achter Abdi Nageeye. De 32-jarige Tesfu is komende zondag in de marathon van Rotterdam de Nederlandse troef bij de internationale elite en de grootste kanshebber op de Nederlandse titel.

'Een beetje nerveus'

"Het is leuk om tussen die grote namen te staan, maar het maakt me ook wel een beetje nerveus", zei de hardloper uit Den Helder tijdens een persconferentie. "Ik droom ervan om in de grote marathons op het podium te komen, maar voor nu ben ik nog bezig om mezelf te verbeteren. Ik wil zondag mijn persoonlijk record verder aanscherpen."

Van lasser naar hardloper

Tesfu dankt zijn progressie aan de rust en ruimte die hij in zijn leven heeft, sinds hij stopte als lasser. "Dat was acht uur per dag werken en in de avond trainen. Nu is het wakker worden in de ochtend en dan hardlopen, eten, rusten en nog een keer hardlopen. Ik haal nu weken van 200 kilometer en daar ben ik echt een betere loper door geworden", aldus Tesfu.

Record verbeteren

Er is ook tijd voor hoogtestages. "Ik heb in de voorbereiding in totaal bijna acht weken in Kenia getraind en dat is goed gegaan. En als je goed hebt getraind, is het alweer minder spannend. Rotterdam is een snel parkoers en als er weinig wind staat, moet het zeker lukken om mijn record te verbeteren."

'Niet te veel risico nemen'

De marathon van Rotterdam begint zondag 12 april om 10.00 uur. Om de Nederlandse troef nog meer kans te geven op een snelle tijd van op of onder de 2 uur en 6 minuten, is er een snelle groep om hem heen verzameld. Maar zijn coach wil vooral dat Tesfu 'niet te veel risico moet nemen'. Een verbetering van zijn persoonlijk record (2.06.42) is het grote doel.