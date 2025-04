Liefst 87(!) wereldrecordpogingen bij Marathon van Londen: van snelste op krukken tot verkleed als verkeerskegel

De Marathon van Londen belooft om meerdere opzichten rete-interessant te worden. Niet alleen omdat de Nederlandse toplopers Sifan Hassan en Abdi Nageeye, maar ook omdat er liefst 87 wereldrecordpogingen worden verwacht.

In totaal doen meer dan 46 duizend mensen mee aan de loop van 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad. En geloof het of niet, maar er is een vrouw die de snelste marathon wil lopen verkleed als reptiel. Paralympiër David Wetherill wil de snelste marathon op krukken lopen. Dat wereldrecord staat op 6 uur, 11 minuten en 11 seconden.

Plekje in het Guinness Book of Records

Ver achter de wereldtoppers als Hassan en Nageeye zal een heel ander soort strijd worden gevoerd. Zo zijn er mensen die verkleed gaan als vis, mascotte, scheidsrechter, groente, clown, vogel en zelfs verkeerskegel. Allemaal met hetzelfde doel: de snelste ooit zijn daarin. Ook loopt iemand de marathon op slippers, in een poging om in het Guinness Book of Records te komen.

Er zijn zelfs hele groepen die meedoen aan de gekte. Zo zijn er groepen die de snelste marathon wil afleggen in een twee- of vierpersoons kostuum. Maar schrik niet: ook is er een pak met tien personen dat de boeken in wil gaan. Ook loopt de oud-teammanager van de olympische hockeyploeg van Groot-Brittannië mee. Je voelt hem al aankomen: hij wil al dribbelend de snelste tijd neerzetten.

Een team van officiële juryleden zal bij de start en finish aanwezig zijn om de kostuums te controleren, de tijden te verifiëren en mogelijke wereldrecords te noteren.

Bekijk hier alle 87 wereldrecordpogingen.

Recordaantal lopers

Bij de Marathon van New York deden afgelopen november 55.646 lopers mee. Daar willen ze in Londen overheen gaan. Naar verluidt verschijnen er meer dan 56.000 deelnemers aan de start. Er is liefst 1,3 miljard pond (omgerekend 1,5 miljoen euro) opgehaald voor het goede doel, wat het hoogste is sinds 1981.