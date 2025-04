Topatlete Sifan Hassan liet discipline los na Spelen in Parijs: 'Daardoor werd ik 10 kilo zwaarder'

Sifan Hassan verschijnt zondag aan de start van de marathon van Londen. Ze is in vorm, maar weet niet zeker of ze kan gaan voor de winst. Na het olympisch kampioenschap in Parijs liet ze zich even gaan, en daarna moest ze gaan leven als een monnik.

"Ik heb niet de vorm om een wereldrecord te lopen, dat weet ik wel. Maar ik denk wel dat ik goed ben", zei de 32-jarige olympisch kampioene in een online-persconferentie. Ze had oorspronkelijk het doel om het record van Ruth Chepngetich aan te vallen, In Chicago zette zij een tijd van 2:09.56 neer.

Zij is in Londen niet van de partij. "Maar het deelnemersveld in Londen is heel sterk, ook zonder Chepngetich", aldus Hassan. "Het is nu niet zo dat ik even ga winnen. Voor mij is de afstand nog steeds mijn grootste tegenstander."

Hassan debuteerde twee jaar geleden op de marathon met een sensationele zege in Londen. Daarna volgde winst in de marathon van Chicago in een Europees record van 2.13.44 om vervolgens in de zomer van 2024 olympisch goud te veroveren op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Te zwaar

Hassan bereidde zich voor in Kenia, een nieuwe plek voor haar. "Ik begon na een lange vakantie in heel slechte vorm. Ik was veel te zwaar en kon nog geen vijf minuten lopen", zegt Hassan. „Na Tokio wilde ik te snel weer te veel. Dat was niet goed. Na Parijs ging de focus voor honderd procent op vieren en gelukkig zijn."

Ze liet haar discipline even los. "Gewoon even andere dingen doen dan atleten doen. Altijd was ik erg gedisciplineerd, maar in die maanden even niet. Ik eet altijd gezond, maar dat heb ik toen even niet gedaan. Daardoor werd ik tien kilo zwaarder. Ik woog net zoveel als toen ik achttien was en serieus met hardlopen begon.”

'Leven als monnik'

Ze besloot vervolgens de rust op te zoeken. "Als ik in Ethiopië was gaan trainen bij mijn familie, dan zou het heel moeilijk worden. Dan was er te veel afleiding. Wel ontspannen, maar niet goed voor het hardlopen. In Kenia kende ik niemand en dacht ik te kunnen leven als een monnik. Daar kon ik me weer volledig focussen op de marathon."

Race vol drama

Ook de ramadan doorstond ze goed. "Ik heb hard getraind in die periode en geleidelijk aan voelde ik dat het de goede kant opging. Ik ben nu minder nerveus dan voor mijn eerste marathon in Londen. Toen moest ik overgeven en de race zat vol drama, maar ik kan me er nog maar weinig van herinneren. We gaan het zien zondag. De marathon begint na 37 kilometer, dus op dat punt ga ik eens rondkijken hoe de anderen lopen en waar ik zelf nog toe in staat ben."