Sifan Hassan, Abdi Nageeye en welke TV-zender: alles wat je moet weten over de Marathon van Londen

Marathonliefhebbers komen zondag 27 april aan hun trekken. Dan staat een van de populairste marathons ter wereld programma. Tijdens de London Marathon doen waarschijnlijk een recordaantal deelnemers mee, waaronder de Nederlandse toppers Sifan Hassan en Abdi Nageeye. In dit artikel lees je alles wat je over de beroemde wedstrijd moet weten.

De London Marathon is bijzonder, ook voor Nederland. Het is de wedstrijd waar olympisch kampoiene Hassan in 2023 debuteerde en op prachtige wijze ook meteen won. Van de vier marathons waar ze aan de start verscheen, won ze er liefst drie. De olympische marathon in Parijs was uiteraard de mooiste.

Topatlete Sifan Hassan liet discipline los na Spelen in Parijs: 'Daardoor werd ik 10 kilo zwaarder' Sifan Hassan verschijnt zondag aan de start van de marathon van Londen. Ze is in vorm, maar weet niet zeker of ze kan gaan voor de winst. Na het olympisch kampioenschap in Parijs liet ze zich even gaan, en daarna moest ze gaan leven als een monnik.

Geen Rotterdam, maar Londen

Het is dus niet zo gek dat Hassan dol is op de wedstrijd in het Verenigd Koninkrijk. Ze liet de Rotterdam Marathon bewust links liggen en koos voor Londen, ook omdat veel wereldtopppers aan de start verschenen. Al slikte de organisatie een paar teleurstellingen omdat enkele grote namen op het laatste moment toch afzegden.

Sifan Hassan ziet twee grote concurrenten fans teleurstellen vlak voor marathon van Londen Sifan Hassan loopt volgende week zondag (27 april) de marathon van Londen. De Nederlandse olympisch kampioene koos bewust voor de wedstrijd in Engeland, ook omdat ze tegen de beste atleten ter wereld wilde lopen. Die vlieger gaat helaas niet meer helemaal op.

Sifan Hassan kwam tien kilo aan

Is Hassan daardoor topfavoriete? Zelf positioneert ze zich daar in ieder geval niet in. Twee dagen voor de marathon verdelde ze dat ze onlangs nog 'een heel slechte conditie had' en na Parijs maar liefst vier maanden niet liep. "Ik was niet eerder zo zwaar geweest." Volgens Hassan is haar vorm niet zo goed als voor Parijs, maar wel vergelijkbaar met haar debuut twee jaar geleden. Ze zal vooral moetena afrekenen met Joyciline Jepkosgei en Tigst Assefa. Laatstgenoemde werd in Parijs nog geklopt door Hassan en greep daar zilver.

Debuut Abdi Nageeye

Ook bij de mannen is er een Nederlands boegbeeld aan de start: Abdi Nageeye maakt zijn debuut in Engeland. De marathonloper won onder meer twee keer in Rotterdam, was vorig jaar de beste in New York en pakte in Tokio olympisch zilver. Hij hoopt op het podium te eindigen, maar dat zal niet meevallen gezien de concurrentie.

Marathontopper Abdi Nageeye vreest voor concurrent: 'Dan heeft hij voor de anderen de wedstrijd verpest' De Nederlandse Abdi Nageeye begint zondag als gevestigde wereldtopper aan de marathon van Londen. Hij gaat voor een podiumplek, maar vreest voor het tempo van de concurrentie. "Hij kan zichzelf opblazen."

Zo doen onder meer olympisch kampioen Tamirat Tola en marathonlegende Eluid Kipchoge (40) mee. En ook is er een opvallende debutant. Jacob Kiplimbo liep twee maanden geleden een sensationeel wereldrecord op de halve marathon. Kan hij misschien wel het wereldrecord van de vorig jaar verongelukte Kelvin Kiptum verbreken?

Krijgen we een wereldrecord?

Bij de mannen is het nog nooit gelukt om tijdens een officiële race onder de magische grens van twee uur te lopen. Het wereldrecord van Kiptum, die vorig jaar in Kenia verongelukte in een auto, staat op 2:00.35. Kipchoge liep enkele jaren geleden onder de twee uur, maar deed dat niet in een officiële wedstrijd. Bij de vrouwen kondigde Hassans rivale Assefa aan dat ze de vorm heeft voor een wereldrecord. Het parcours in Londen is erg gunstig, want er is nauwelijks hoogteverschil. Daardoor kun je veel harder lopen dan op een heuvelachtig parcours.

Dit is Sifan Hassan: na 'elke dag huilen' is de Nederlandse atlete nu wereldberoemd Sifan Hassan is bij de Olympische Spelen in Parijs de grote sensatie geworden. De Nederlandse atlete maakte het onmogelijke mogelijk. Na brons op zowel de 5000 als 10.000 meter bekroonde ze haar gedurfde missie met waanzinnig goud op de marathon. Alle ogen waren in Parijs op haar gericht. Dat is ze inmiddels wel gewend, zo bleek maar weer eens. Dit is de internationale topatlete Sifan Hassan.

Op deze zender kijk je naar de marathon van Londen

De NOS zendt de wedstrijd zondagochtend uit. Vanaf 10.00 uur is de race met Hassan en Nageeye daar te zien op NPO 1 en uiteraard op de app van de NOS. Kijk je liever op Eurosport, dat kan ook vanaf 09.45 uur. Wil je nog eerder inschakelen, dan kan dat om 09.30 uur op BBC 1. De Britten zenden de marathon bijna de hele dag uit.