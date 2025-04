Marathontopper Abdi Nageeye vreest voor concurrent: 'Dan heeft hij voor de anderen de wedstrijd verpest'

De Nederlandse Abdi Nageeye begint zondag als gevestigde wereldtopper aan de marathon van Londen. Hij gaat voor een podiumplek, maar vreest voor het tempo van de concurrentie. "Hij kan zichzelf opblazen."

De winnaar van de prestigieuze marathon van New York vorig najaar mikt op het podium en denkt aan de verbetering van het Europees record (2.03.36 van de Belg Bashir Abdi). "Ik denk dat allebei mogelijk is", zegt de 36-jarige Nederlandse troef.

Sifan Hassan krijgt gezelschap van Nederlander: topatleet loopt ook marathon van Londen Sifan Hassan maakte begin januari bekend de marathon van Londen te gaan lopen. De winnares van olympisch goud op de iconische afstand krijgt op 27 april gezelschap van een landgenoot. En wat voor een: Abdi Nageeye gaat zijn debuut maken tijdens de wedstrijd in Engeland.

Hij is wel een beetje bang voor een te hoog tempo in het begin en is in het bijzonder benieuwd naar wat Jacob Kiplimo van plan is. Deze Oegandese atleet verpulverde in februari het wereldrecord op de halve marathon (56.42) en maakt in Londen zijn debuut op de marathon.

"Hij kan de fout maken door meteen voor het wereldrecord (2.00.35) te gaan en zichzelf op te blazen. Als hij dan uitstapt na 30 kilometer zal niemand hem dat kwalijk nemen, maar hij heeft dan wel voor de anderen de wedstrijd verpest."

Topatlete Sifan Hassan liet discipline los na Spelen in Parijs: 'Daardoor werd ik 10 kilo zwaarder' Sifan Hassan verschijnt zondag aan de start van de marathon van Londen. Ze is in vorm, maar weet niet zeker of ze kan gaan voor de winst. Na het olympisch kampioenschap in Parijs liet ze zich even gaan, en daarna moest ze gaan leven als een monnik.

'Weinig respect'

Dus hoopt Nageeye dat de begeleiders Kiplimo een beetje wijsheid in zijn hoofd praten. "Maar hij is wel zo'n jongen die de hazen nog opjut om harder te gaan. Veel Afrikaanse jongens die van de baan komen, denken dat ze meteen een hele snelle marathon kunnen lopen en tonen maar weinig respect voor de afstand."

Nageeye, tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam, begint in Londen aan zijn 24e beproeving over 42,195 kilometer. "Als we halverwege zo rond 61.15 minuten doorkomen, is dat goed voor iedereen. Ik kan dan in het tweede deel nog voor het Europees record gaan. Als we langzamer openen, wordt het een tactische race en dat zal mij ook goed uitkomen. Dan kan ik voor het podium gaan."

Topatlete Sifan Hassan als 'legende' onthaald na krankzinnig debuut, Femke Bol ook van de partij Topatlete Sifan Hassan verschijnt zondag aan de start van de marathon van Londen. De Nederlandse zorgde daar in 2023 voor een 'wonder'. In Engeland blikken ze daarop terug en heten ze Hassan van harte welkom.

Voorbereiding

Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. "Ik heb een ongebruikelijk lange trainingsperiode gedaan, met twaalf tot dertien weken boven de 190 kilometer. Dus de basis is heel breed en daar ben ik blij om. Ik heb rust in mijn hart en hoofd."