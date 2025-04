Topatlete Sifan Hassan als ‘legende’ onthaald na krankzinnig debuut, Femke Bol ook van de partij

Topatlete Sifan Hassan verschijnt zondag aan de start van de marathon van Londen. De Nederlandse zorgde daar in 2023 voor een 'wonder'. In Engeland blikken ze daarop terug en heten ze Hassan van harte welkom.

Op het officiële Instagramaccount van de marathon van Londen wordt de deelneemster alvast geëerd. Ze blikken met een filmpje terug op de bijzondere prestatie van Hassan in 2023. In het begin had de atlete last van pijn, maar ze wist alsnog te winnen met een tijd van 2.18.33.

"Het wonder van Sifan Hassan", zo schrijft de organisatie van de marathon. "De meest spectaculaire zege ooit. Zondag keert de legende terug." Ze kunnen in Londen niet wachten om de Nederlandse olympisch kampioene op de marathon weer terug te zien.

Hassan stelde een groot doel voor dit weekend. Ze wil proberen het wereldrecord te verbreken, dat in oktober vorig jaar werd gevestigd door Ruth Chepngetich. In Chicago zette zij een tijd van 2:09.56 neer. "Als het lukt ben ik dankbaar, maar als het niet lukt dan maakt het niet uit", zei ze eerder. "Ik ben al olympisch kampioen en ik heb al in Londen gewonnen."

Femke Bol

Femke Bol is ook van de partij in Londen, zo liet ze weten op Instagram. De topatlete, die olympische medailles won op de estafettes en 400 meter horden, was onlangs nog in Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op het outdoorseizoen.

Voor haar begint dat pas op 25 mei in het vierde evenement van de Diamond League. Dan staat in Marokko de 400 meter horden weer op het programma.

Records

Naast Hassan hebben meer deelnemers een wereldrecord op het oog tijdens de marathon in Londen. Er wordt verwacht dat zondag meer dan 56.000 deelnemers de wedstrijd over 42,195 kilometer uitlopen. Dat zou al een wereldrecord zijn, zegt directeur Hugh Brasher. Het record staat nu op naam van de marathon van New York, waar vorig jaar november 55.646 deelnemers de finish haalden.

De wedstrijd in Londen staat ook bekend om zijn vele pogingen om in het Guinness Book of Records te komen. Voor dit jaar zijn er 87 recordpogingen aangekondigd. Zo wil iemand de snelste marathon ooit op krukken lopen en zijn er drie deelnemers die de snelste willen zijn verkleed als ridder.

Abdi Nageeye

Naast Hassan doet ook de Nederlandse Abdi Nageeye mee aan de marathon bij de elitelopers. De tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam won in november ook nog de marathon van New York.