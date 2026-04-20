Voor Abdi Nageeye kan de Boston Marathon het best zo snel mogelijk worden vergeten. De Nederlandse topatleet kwam in Amerika tot zijn slechtste resultaat ooit in één van de zeven majors op de jaarkalender. De winst ging naar een Keniaan in een nieuw parkoersrecord.

De Keniaan John Korir heeft voor het tweede jaar op rij de marathon van Boston gewonnen, een van de zeven majors. De 29-jarige atleet won de 130e editie van de 42,195 kilometer lange wedstrijd in een parcoursrecord van 2.01.52. Korir verpulverde het vijftien jaar oude parcoursrecord van de Keniaan Geoffrey Mutai met meer dan een minuut (2.03.02 in 2011).

Podium

De Tanzaniaanse regerend wereldkampioen Alphonce Simbu eindigde op een kleine minuut achterstand als tweede in 2.02.47. Hij kwam drie seconden eerder over de finish op Boylston Street dan de Keniaan Benson Kipruto (2.02.50).

Slechtste resultaat Abdi Nageeye

Abdi Nageeye was de hele wedstrijd niet voorin te vinden. De tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam en houder van het Nederlands record (2.04.20) passeerde de finish als 21e in 2.08.13. Dat was zijn slechtste resultaat in de Amerikaanse stad. Hij liep twee keer eerder de major in Boston; in 2016 eindigde hij als achtste en twee jaar later werd hij zevende.

Hardnekkige blessure

Nageeye sukkelde in aanloop naar Boston maandenlang met een hardnekkige blessure. De pijn in een aanhechting tussen bilspier en hamstring dwong hem begin november tot uitstappen in New York, de marathon die hij het jaar daarvoor had gewonnen. Ruim drie weken geleden voelde hij voor het eerst geen pijn meer en kon hij vrijuit hardlopen. Maar wel met de rem erop, vertelde hij vooraf, want trainingen met snelle intervallen durfde hij niet aan.

Achterstand steeds groter

De winnaar van olympisch zilver bij de Spelen van Tokio 2021 nam zich bij de start voor in zijn eigen tempo te lopen en niet mee te gaan met versnellingen. Nageeye hield zich aan dat voornemen, maar hij raakte al snel de aansluiting kwijt met de lopers vooraan. Hij liep steeds zo rond de 25e plek en zag in het verloop van de wedstrijd zijn achterstand steeds verder oplopen.

Vrouwen

Sharon Lokedi won voor de tweede achtereenvolgende keer de wedstrijd bij de vrouwen. De Keniaanse liep 2.18.51, ruim boven het parcoursrecord van 2.17.22 waarin ze vorig jaar won. Ze had 44 seconden voorsprong op haar landgenote Loice Chemnung, die tweede werd in 2.19.35.