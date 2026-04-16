Abdi Nageeye heeft lang getwijfeld of zijn lichaam nog wel een marathon aan zou kunnen. De hardnekkige blessure die de winnaar van olympisch zilver tot opgave dwong in de marathon van New York, bleef hem kwellen in zijn voorbereiding op de marathon van Boston.

Pas drie weken geleden voelde hij voor het eerst geen pijn meer tijdens het hardlopen. "Ik heb nu de stijgende lijn te pakken en weer vertrouwen in het lichaam", zei hij in een videocall met onder meer het ANP.

Nageeye durft zelfs weer vooruit te kijken. Hij loopt maandag mee in de 130e marathon van Boston. Als hij die pijnvrij doorkomt en daarna goed kan herstellen, is er weer van alles mogelijk. "Dan kan ik ook op de Olympische Spelen van Los Angeles weer goed zijn. Dat is zeker een doel."

Blessure speelt al maanden

Een pijntje in de aanhechting tussen bilspier en hamstring begon al in augustus op te spelen bij Nederlands beste marathonloper. Hij dacht er vanaf te zijn in de marathon van New York, waar hij in november als titelverdediger van start ging. Na 25 kilometer voelde hij zoveel pijn dat hij moest uitstappen.

"Ik nam zes weken rust na New York, maar het ging maar niet weg, het bleef maar trekken. Met baantrainingen ben ik snel gestopt, want zodra ik een duizendje (1000 meter) onder de drie minuten wilde lopen, kreeg ik last. Op een gegeven moment ben ik het helemaal anders gaan aanpakken en alleen nog langere blokken gaan doen."

Massage wil Nageeye niet missen

Nageeye, die op de Spelen van 2021 zilver veroverde en twee keer de marathon van Rotterdam won, is op een leeftijd (37) gekomen dat het herstel wat langer duurt. "Een massage wil ik echt niet missen en ik heb ook van alles geprobeerd om de kwaal te verhelpen. Als zo'n pijntje steeds terugkomt, krijg je twijfels over je toekomst als marathonloper."

Tot zijn grote geluk had zijn andere aanpak succes. Sinds drie weken is de pijn weg en heeft Nageeye weer energie voor tien. "Ik zal nog niet op mijn beste niveau zitten in Boston, maar het podium halen is denk ik wel mogelijk. Als ik maar mijn eigen tempo vasthoud. Ik moet niet meegaan met versnellingen en kilometers onder de drie minuten lopen. Met mijn ervaring kan ik in de slotfase het verschil maken met jongens die te hard zijn gestart."

Nageeye liep al twee keer de major in Boston; in 2016 eindigde hij als achtste en twee jaar later werd hij zevende. De Keniaan John Korir gaat maandag als titelverdediger van start.